Susanna Barranco a «Accions de resistència», guanyadora del Premi de Teatre BBVA 2020

Foto: Berta Tiana / FACC.

Una possible societat futura on néixer, viure, treballar i morir no són més que una altra peça de l’intercanvi mercantil. Una crítica i una reflexió sobre la incertesa a què estem sotmesos i sobre el tipus de sistema econòmic que habitem i fem créixer cada dia. És Accions de resistència , l'obra amb què la Cia. Susanna Barranco ha sigut guardonada amb el 20è Premi de Teatre BBVA que convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA i la col·laboració de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, AADPC i L'Atlàntida de Vic.El guardó té l'objectiu de donar suport a la creació teatral i ajudar en la difusió de l’espectacle guanyador que, gràcies al premi –una gira valorada en 20.000 euros–, serà inclòs a la programació d'un dels esdeveniments teatrals més importants del país, el festival Temporada Alta. Susanna Barranco, responsable de la direcció i la interpretació de l'obra, ha destacat que "aquest premi ens ajudarà a poder cobrar, a no precaritzar-nos i a seguir portant el teatre a la gent" i que en les circumstàncies actuals "és una immensa felicitat assegurar-nos que tenim feina i que podrem cobrar per la nostra feina". Accions de resistència es barregen la creació documental, l'espai escènic i el text, creant una atmosfera postdramàtica que se situa entre la realitat i la ficció al servei d'una història que critica l'ordre mercantil a través de quatre accions de resistència –parir, caminar, no produir i morir– per explicar que, en una societat que es vertebra al voltant del capital, la resistència a les regles imposades pot contribuir a crear llaços de reciprocitat entre nosaltres.El jurat, format per l’actriu Mireia Aixalà; la representant de l'AADPC i actriu, Ariadna De Guzman; el programador de L’Atlàntida de Vic, Ramon Ferrer; la representant de Temporada Alta, Laura Iglesias; i el director del Premi BBVA de Teatre, Joan Roura; també ha distingit Ángela Palacios i Carlos Martín-Peñasco de la Cia. Los Prometidos amb els premis a la millor interpretació i direcció.