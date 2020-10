[Aquest testimoni forma part de la campanya Persona a Persona de la Fundació La Caixa]Iñaki Berenguer és un referent internacional en els negocis on-line. Instal·lat a Nova York, lidera una empresa que, amb 250 treballadors arreu del món i amb un finançament de 40 milions d’euros, està cridada a revolucionar el sector de les assegurances. Malgrat l’èxit, no ha oblidat els seus orígens al petit poble alacantí de Muro (Alcoi), ni el que va significar per a ell haver estat seleccionat per a una beca de la Fundació ”la Caixa” El camí cap a l’èxit de l’Iñaki ha estat possible gràcies al seu esforç i perseverança. La seva mare va morir quan ell tenia només dos anys i va créixer amb el seu pare, que, tot i que no tenia estudis, sabia molt bé què era l’esforç i li va inculcar la importància de formar-se, valors que el van portar a estudiar Enginyeria i Telecomunicacions a València. Després de llicenciar-se, l’Iñaki tenia la idea de treballar en una empresa multinacional, però aleshores va sortir l’oportunitat d’optar a una de les beques de la Fundació ”la Caixa”, de les quals molts joves es beneficien cada any.A partir de llavors, tot va canviar: se li van obrir les portes de Cambridge, que li reservaria un futur diferent. Recorda que, quan sortia a passejar, veia la pomera que va suggerir a Newton la teoria de la gravetat i va tenir la sort de dormir a la mateixa habitació que Stephen Hawking, un dels seus grans referents. Quan era petit, l’Iñaki llegia amb voracitat les biografies dels grans homes de la ciència. De fet, avui, una de les sales de la seva oficina a Madrid porta el nom del vaixell amb el qual Darwin va viatjar a Madagascar, el Beagle.A Cambridge, va sentir que podia aconseguir qualsevol cosa que es proposés. Hi va conèixer Andy Hopper, que va inspirar la visió del seu futur. El catedràtic d’Enginyeria va posar en marxa algunes de les empreses tecnològiques més importants de la dècada de 1990 i era capaç de trobar aplicacions pràctiques a les innovacions tècniques. L’Iñaki va tenir l’oportunitat d’estudiar a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), on va començar una carrera rutilant com a empresari. Es va associar amb un company per crear una aplicació per editar les fotos que en aquell moment es començaven a pujar massivament a les xarxes socials, i des d’aleshores s’ha convertit en un home acostumat a l’èxit.Amb prou feines un any després de vendre la seva primera empresa a Singapur Telecom, va poder vendre el seu segon projecte, dedicat a la gestió del big data. Ara treballa per llançar a tot el món el seu tercer projecte, Cover Wallet, amb què el sector de les assegurances entrarà a l’era digital. De les seus que ha obert arreu del món –Alemanya, Itàlia, Anglaterra–, la de Madrid és especial per a l’Iñaki, ja que li ofereix l’oportunitat de retornar, d’alguna manera, el que li va oferir el seu país.Un dels pilars de la societat americana és la igualtat d’oportunitats i iniciatives, com les beques de la Fundació ”la Caixa”, que ofereixen la possibilitat d’accedir-hi a persones que, d’una altra manera, no ho haurien pogut fer. I igual que li va passar a l’Iñaki a Cambridge, ell també vol que els seus empleats puguin desenvolupar les seves millors qualitats. Té clar que l’èxit no arriba sense una bona educació, però tampoc si no ens sabem envoltar de persones que ens motivin. Per a ell, la gent que l’envolta el fa millor.