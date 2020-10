Catorze recomana Quins animalons! , un programa de curtmetratges animats per a infants a partir de 2 anys que es projectarà al CaixaForum de Barcelona el dissabte 17 d'octubre i el dilluns 7 de desembre de 2020 a les 11:30 h.El CaixaForum convida a gaudir i reflexionar sobre les fronteres entre la realitat i la ficció als més petits de casa amb un programa d'onze curtmetratges d'animació plens de color i de personatges com unes cabres que volen fer l'aperitiu, un gat que surt a pescar amb barca i uns mitjons que salten com conills. A cada sessió (l'entrada val 5€ i té un descompte del 50% per als clients de Caixabank) un educador farà una breu introducció a cadascuna de les animacions per guiar els infants. Podeu consultar la llista completa dels curtmetratges que es projectaran en aquest enllaç el programa de curtmetratges Quins animalons! al CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).el dissabte 17 d'octubre i el dilluns 7 de desembre de 2020 a les 11:30 h.