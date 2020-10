Foto: Kiku Piñol

James J. Jeffries contra Jack Johnson, 1910. Foto: Wikimedia Commons

Immersos en el nostre particular combat del segle, la Sala Beckett estrena l'obra que Denise Duncan va escriure assumint l'encàrrec del programa "Autor/a en residència" de la temporada 2019-2020. El combat del segle és una peça teatral inspirada en fets i personatges reals: el boxejador Jack Johnson, el primer afroamericà en aconseguir el campionat mundial dels pesos pesants i el combat que el va enfrontar pel títol a Jim Jeffries, qui havia de ser "La gran esperança blanca".Denise Duncan, autora del text i directora del muntatge, s'inspira en el personatge de Jack Johnson, un boxejador fill d'esclaus alliberats que va arribar a ser campió mundial de la seva categoria, que va haver d'abandonar els Estats Units forçat per una sentència judicial injusta que el condemnava per la seva raça i que va girar pel món participant en combats amb tota mena d'oponents. Johnson va arribar a competir a Barcelona contra Arthur Cravan, i es va quedar a la ciutat un temps, un lloc on va poder gaudir de certa llibertat.El muntatge que estrena la Sala Beckett és un exercici de ficció sobre el personatge real, un retrat que fuig de la biografia teatralitzada i juga a imaginar el que hi pot haver en els punts cecs de la història de Johnson, que canviava lleugerament el seu relat cada cop que el narrava. A El combat del segle tres personatges femenins, tres nimfes, parques, cantants i cabareteres el porten a recordar el seu passat i reviure’l, però també fan de catalitzador del seu present i li anuncien el futur. Amb el seu acompanyament l'espectador coneix les lluites que va guanyar Johnson al ring i totes les que va perdre amb les dones de la seva vida.La història parla de la boxa, un esport marginal que ens recorda que tenim la pulsió de la violència, individual o col·lectiva, però també és un relat sobre la fragilitat humana, sobre la cerca d'amor i reconeixement, encara que sigui a plantofades.El Jack Johnson d' El combat del segle és Armando Buika, que es mesura al ring amb el Jeffries que retrata Alex Brendemühl mentre Queralt Albinyana, Andrea Ros i Yolanda Sikara guien i provoquen el protagonista cap a la redescoberta de la seva història.A la Sala Beckett, del 20 d'octubre al 22 de novembre de 2020.Text i direcció: Denise Duncan.Traducció: Marc Rosich.Direcció musical: Marco Mezquida.Repartiment: Queralt Albinyana, Alex Brendemühl, Armando Buika, Andrea Ros i Yolanda Sikara.Funcions: de dimarts a dissabte, a les 20h, diumenge, a les 18 h.Entrades: de 10 a 20 euros