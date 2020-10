CuEmE, aprendre a emprendre

Fa temps que en l'àmbit de l'educació es parla sobre competències bàsiques, concepte que es refereix a la capacitat per posar en pràctica de forma integrada i ordenada els coneixements, les habilitats i aprenentatges i les actituds necessàries per adaptar-se a diversos contextos i situacions possibles. Aquestes competències van des de la comunicació lingüística i les matemàtiques –matèria que l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona fomenta amb materials educatius específics – fins a les habilitats socials i l'autonomia i iniciativa personals.Aquesta darrera és la que es correspon amb l'esperit emprenedor i és el que vol impulsar el programa CuEmE (Cultura Emprenedora a l'Escola), una iniciativa que compleix deu anys ajudant els infants del cicle superior de Primària a convertir en tangibles les seves idees.Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa, l'Administració i altres agents socials de la seva localitat, centrant la seva activitat empresarial en la persona i no en el capital i gestionant-la de manera democràtica i participativa, de manera que es reforcen valors com la solidaritat, la igualtat d'oportunitats i l'equitat i el projecte mateix es converteix en una eina d'inclusió social. A més, part dels beneficis que s'obtenen es destinen a projectes socials.El programa CuEmE treballa totes les competències educatives clau de manera transversal a partir de la competència en autonomia i iniciativa personal i posa en relació el sistema educatiu i el productiu a partir de la metodologia per projectes que incrementa la qualitat del treball i afavoreix la millora dels resultats educatius, però també sembra la llavor necessària per gestionar adequadament els futurs projectes professionals i vitals dels infants.Durant la presentació de la nova edició de CuEmE , la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha destacat "que el fet que el programa segueixi endavant i creixi és una bona notícia" en un context com l'actual. Marín, que coneix l'experiència des de l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat, ha valorat l'arrelament del projecte al territori gràcies a la col·laboració dels agents locals i el suport, motivació i compromís del personal de les institucions que hi participen. També ho ha valorat Alfredo Vega, diputat d'Educació de la Diputació, quan ha destacat que "la força del projecte CuEmE resideix en la suma de moltes complicitats i permet aprenentatges significatius, així com la posada en pràctica d'habilitats cooperativistes i emprenedores en els darrers cursos de Primària".A la presentació també ha intervingut Eva Menor, diputada de Desenvolupament Econòmic, per recalcar l'esperit del programa: "Nosaltres entenem l'emprenedoria com un conjunt de valors i capacitats individuals que cal treballar a l'escola per tal que els infants i joves puguin construir un projecte vital". Aquest curs, CuEmE s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies de la pandèmia per Covid-19, però es manté i suma nous alumnes als més de 42.000 que hi han participat durant els seus deu anys d'existència i, a més, repesca els projectes que no van poder-se acabar el curs passat pel tancament de les escoles i el confinament.Acte en línia de la posada en marxa del programa CuEmE per al curs 2020-2021: