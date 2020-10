El medley de David Bowie i Cher

El 8 de novembre del 1975 David Bowie va participar al programa Cher Show, on va cantar, amb la cantant, actriu i presentadora Cher, un medley (escollit per ella) que incloïa Young Americans (de David Bowie), Song Sung Blue (de Neil Diamond), One Is The Loneliest Number (de Three Dog Night), Da Doo Ron Ron (de The Crystals), Wedding Bell Blues (de The Fifth Dimension), Maybe Maybe Baby (de Buddy Holly), Day Tripper (dels Beatles), Blue Moon (The Marcells), Only You (And You Alone) (Ringo Starr), Ain’t No Sunshine (Bill Withers), Young Blood (Bad Company) i Young Americans.