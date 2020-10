Música, text i política

Catorze recomana l'exposició Tony Cokes. Música, text, política , que es pot visitar al Museu d'Art Contemporani de Barcelona des del 23 d'octubre de 2020 fins al 7 de febrer de 2021.Des de finals dels anys vuitanta, l'artista Tony Cokes (Richmond, Virginia, 1956) ha desenvolupat un estil visual caracteritzat per l'ús de textos teòrics i materials audiovisuals populars per subvertir els discursos culturals i polítics incrustats en la música pop, l'electrònica, l'art, la televisió i el cinema. Els seus videoassajos examinen temes com la representació racial [com Black Celebration (1998) i Fade to Black (1990)] i el context del capitalisme tardà i qüestiona la manera en què mirem les pel·lícules, el periodisme televisiu, els videoclips i la publicitat.En paral·lel a l'exposició, que comissaria Anna Cerdà Callís, el Macba publica Tony Cokes. Texto de Christoph Cox: El autor como selector a la seva col·lecció Quaderns Portàtils, un volum que inclou el text de Cox així com també fragments d'una selecció d'obres de Tony Cokes i que es pot descarregar gratuïtament en format digital.El dijous 22 d'octubre, a les 19 h, Tony Cokes conversarà amb Beatriz Leal Riesco, crítica i comissària especialitzada en cinema i art africà i de la diàspora negra. Durant la conversa, que es pot seguir en directe, reflexionaran sobre qüestions de visibilitat, apropiació i recodificació dels règims de representació a partir de les obres incloses a l'exposició.l'exposició Tony Cokes. Música, text, política al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (plaça dels Àngels, 1, Barcelona).del 23 d'octubre de 2020 fins al 7 de febrer de 2021.