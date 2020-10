Un passeig per l'Olimp

Exposició Art i mite. Els déus del Prado a CaixaForum Barcelona. Foto: Fundació La Caixa

Jan Carel van Eyck, La caiguda de Faetó, 1636-38. Oli sobre tela. © Museo Nacional del Prado.

José de Ribera, Detall del cap del Déu Bacus, 1636. Oli sobre tela. © Museo Nacional del Prado.

Taller romà, Prometeu i Atena creen el primer home, cap a 185. Marbre. © Museo Nacional del Prado.

Catorze recomana l'exposició Art i mite. Els déus del Prado , una àmplia mirada sobre la mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la història de l'art que es pot visitar al CaixaForum de Barcelona fins al 14 de març de 2021.A partir de 64 obres de les col·leccions del Museo del Prado, entre les quals hi ha noms essencials de la història de l'art com Rubens, Ribera o Zurbarán, l'exposició proposa un recorregut per l'evolució de la imatge dels protagonistes de la mitologia grecoromana on conviuen obres de totes les èpoques, cosa que permet apreciar al mateix temps la seva riquesa iconogràfica, geogràfica i cronològica, mentre que tradicionalment s'exhibeixen d'acord amb criteris en els quals preval l'organització basada en escoles i períodes artístics.L'exposició s'organitza en vuit seccions temàtiques on s'analitzen les fonts literàries principals que narren els mites grecs, es posa el focus en personatges secundaris, es reflexiona sobre la importància de l’amor i el desig com a generadors de relacions humanes i d’esdeveniments imprevisibles i transcendentals, s'adverteix de les conseqüències fatals d’oposar-se als desigs divins, s'analitza les transformacions físiques que es produeixen en diversos d’aquests mites, es posa la mirada sobre els herois i s'explora l'aliança entre déus i homes per combatre junts a la guerra de Troia. Art i mite. Els déus del Prado s'ha pogut veure en altres espais de l'estat espanyol, però per a la seva arribada a Barcelona el seu contingut s'ha revisat i ampliat, i s'ha volgut contraposar el discurs clàssic de les peces a la contemporaneïtat dels mites de l'actualitat. Per fer-ho, s'ha produït un audiovisual en què veus com Luna Miguel, Raül Garrigasait, Rocío Quillahuaman o David Carabén parlen sobre les idees actuals sobre amor, bellesa, naturalesa, destí, masculinitat o feminitat.l'exposició Art i mite. Els déus del Prado al CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).fins al 14 de març de 2021.