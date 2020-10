Formació en línia per al món local

Foto: bongkarn thanyakij

La Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona ofereix formació en l'àmbit educatiu als electes, comandaments i tècnics d'educació dels ajuntaments i també als equips directius i docents dels centres educatius municipals.Es tracta d'una formació que vol donar resposta als reptes en educació del món local, generant espais de reflexió i facilitant eines i metodologies per a la gestió de centres, serveis i programes educatius municipals amb eficàcia. Ara, a causa de la Covid-19, aquesta formació es transforma i deixa de ser presencial perquè la comunitat educativa local hi pugui accedir en línia Alguns dels cursos que es feien presencialment s'han adaptat per poder continuar oferint-los telemàticament i se n'han creat de nous i en obert per a electes, comandaments i tècnics d'educació dels ajuntaments i equips directius i docents dels centres educatius municipals (escoles bressol, escoles de música, dansa i centres de les arts, escoles de persones adultes i escoles d'educació especial).A part dels cursos, s’han fet webinars adreçats a col·lectius concrets, com docents d'escoles municipals o tècnics municipals d'educació. Aquestes sessions, dedicades a com afrontar el risc d'abandonament escolar prematur en el context de la pandèmia o a les mesures per combatre la desigualtat educativa es poden veure en vídeo al canal de YouTube de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona.Per acompanyar la formació en línia, s'han fet una seixantena de càpsules en vídeo pensades per a docents, estudiants, educadors en el lleure, i famílies, però que són obertes a tothom, i que a hores d'ara ja han arribat a les 20.000 visualitzacions. El cercador web que facilita la Diputació les classifica segons a qui van dirigides i a quin tipus d'ensenyament fan referència, ja que estan enfocades a diferents àmbits i etapes educatives relacionades, principalment, amb els centres educatius municipals de música, persones adultes, educació especial i escola bressol, i amb temàtiques com la lluita contra l’abandonament escolar prematur, les normes d'higiene en els centres educatius, l'educació en el lleure i els nous reptes educatius sorgits arran de la pandèmia de la Covid-19.La Diputació de Barcelona també posa a l'abast de tothom materials d'autoaprenentatge que volen facilitar la formació dels agents educatius en àmbits com l'orientació educativa i professional o la identificació dels senyals d'alerta i detecció de les possibles necessitats educatives especials, als quals cal sumar els destil·lats d’educació , productes de coneixement en format digital que recullen i sintetitzen els coneixements generats en el marc de les accions formatives i les ponències impartides en les Jornades organitzades per la Gerència de Serveis d’Educació.