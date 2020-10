Altres veus a les biblioteques

Laura Llevadot coordina les sessions dedicades als drets civils. Foto: cedida

L'escriptora Bel Olid condueix les sessions sobre feminismes. Foto: cedida

Milagros Pérez Oliva coordina les sessions dedicades a l'emergència climàtica Foto: cedida

En temps de crisi el debat, l'esperit crític i el diàleg són essencials per a l'entesa i la convivència. Amb aquest convenciment, la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona impulsa Altres veus , un cicle de trobades telemàtiques amb escriptores, periodistes, pensadors, especialistes reconeguts i persones referents dels mitjans de comunicació que generen opinió per tal d'apropar a la ciutadania les veus de l'actualitat i promoure la reflexió sobre temes candents.Altres veus constarà de nou entrevistes virtuals en directe, d'uns 50 minuts de durada, a través del canal d'Instagram de la XBM , agrupades en tres àmbits temàtics: feminismes, drets civils i emergència climàtica.Les tres sessions estan coordinades i conduïdes per Laura Llevadot, professora de Filosofia Contemporània de la Universitat de Barcelona, coordinadora del Màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica de la UB i directora de la col·lecció Pensament Polític Postfundacional (Gedisa).20 d'octubre 2020, a les 19:30 h,, amb David Fernàndez.Una conversa amb el periodista, activista i exdiputat del Parlament de Catalunya. Ha publicat Foc a la barraca (Lo Diable Gros, 2013) i escriu periòdicament al diari Ara.27 d'octubre 2020, a les 19:30 h,, amb Fina Birulés.Una conversa sobre el dret a l'avortament, al propi cos, la violència masclista i el patriarcat institucional amb Fina Birulés, Professora de Filosofia Contemporània a la Universitat de Barcelona i especialista en gènere.11 de novembre 2020, a les 19:30 h,, amb Miquel Missé.Miquel Missé és sociòleg i activista pels drets del col·lectiu transgènere i transsexual i recentment ha publicat A la conquista del cuerpo equivocado (Egales, 2018).Hi pot haver feminisme sense tenir en compte altres desigualtats? Estem practicant uns feminismes realment interseccionals, o tenen veu sempre les mateixes? Es pot convertir en opressor un moviment que lluita per l’alliberament? Les tres sessions estaran coordinades i conduïdes per l'escriptora i traductora Bel Olid, de qui els darrers treballs i publicacions reflecteixen el debat actual sobre gènere, identitats i sexualitats.3 de novembre, a les 19:30 h,, amb Carmen Juares.Carmen Juares és integradora social, activista pels drets laborals i cofundadora de l’associació Mujeres Migrantes Diversas de treballadores de la llar i de les cures. Com a activista social ha format part de múltiples iniciatives als camps del feminisme, l’antiracisme i els drets laborals.26 de novembre, a les 19 h,, amb Elizabeth Duval.Elizabeth Duval estudia Filosofia i Filologia Francesa, ha publicat la novel·la Reina (Caballo de Troya, 2020) i el poema llarg Excepción (Letraversal, 2020) i col·labora en diversos mitjans de comunicació.1 de desembre, a les 19:30 h,, amb Marta Segarra.Marta Segarra és directora de recerca al Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité-LEGS i catedràtica d’Estudis de Gènere a la Universitat de Barcelona. La seva recerca se situa principalment en els àmbits dels estudis de gènere i sexualitat, de la biopolítica i el posthumanisme, i dels estudis culturals.La temperatura mitjana del planeta ha pujat ja més d’un grau respecte a l’època preindustrial i les resistències a assumir una veritat incòmoda van impedir que es prenguessin mesures quan encara hi érem a temps. Com afecta el canvi climàtic les nostres vides i el nostre entorn? Milagros Pérez Oliva, que conduirà les tres sessions, és periodista al diari El País des del 1982, on ha assumit diferents tasques, entre elles la de Redactora en Cap i Defensora del Lector.10 de novembre, a les 19:30 h,, amb Maria Carmen Llasat.El canvi climàtic es manifesta en alteracions del clima cada cop més intenses i freqüents. Quins escenaris hem de preveure per a les properes dècades a escala planetària? Què haurem de fer per adaptar-nos? Maria Carmen Llasat és catedràtica de Física de l’Atmosfera i membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS).17 de novembre, a les 19:30 h,, amb Javier Martín Vide.L’economia basada en energies fòssils pot acabar destruint els ecosistemes del planeta. Quines alternatives tenim? Javier Martín Vide és climatòleg, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i va coordinar el darrer Informe sobre l’impacte del canvi climàtic a Catalunya.24 de novembre, a les 19:30 h,, amb Anna Pérez Català.L'emergència climàtica obliga a repensar les ciutats però també les nostres formes de vida. Podem seguir consumint de la mateixa manera? Què hem de canviar per salvar el planeta? Anna Pérez Català és ambientòloga especialitzada en canvi climàtic i desenvolupament.Conversa entre Laura Llevadot i David Fernàndez corresponent a la sessió del 20 d'octubre.