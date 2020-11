La Llibreria de la Diputació, 100% en línia

Foto: Diputació de Barcelona

La Llibreria de la Diputació va obrir les seves portes fa ja més de 25 anys, primer al carrer Londres i després es va traslladar a l’edifici de Can Serra, a l’avinguda Diagonal de Barcelona, des d’on atén presencialment al públic.Avui dia suma més de 250.000 títols venuts d’entre tot el seu fons, especialitzat sobretot en Administració pública i llibres tècnics. A més, aquest fons inclou també llibres d’art i d’exposicions que difícilment es poden trobar a altres botigues, llibres sobre els parcs naturals, publicacions dels ajuntaments, temaris i materials per preparar oposicions i títols d’editorials privades d’interès per als gestors de les administracions públiques, entre d’altres.Més de 1.200 títols dels que ofereix la Llibreria de la Diputació estan disponibles en format electrònic d’accés gratuït , i, seguint criteris de sostenibilitat, posa a disposició del públic un servei d’impressió a demanda per a la col·lecció tècnica Eines i també per a alguns llibres exhaurits.La Llibreria de la Diputació és, a més, un punt de trobada i d'informació: un lloc ideal per als actes entorn dels llibres, com en el cas del cicle Parlem de..., on es presenten al públic a través de col·loquis alguns dels llibres que edita la Diputació de Barcelona, i des d'on es fa difusió de tots els serveis, esdeveniments i activitats en què participa la Diputació de Barcelona, sobretot de parcs i turisme.El passat mes de juny la Llibreria va estrenar el seu nou web, amb el qual s’ha procurat que hi hagi més facilitat per cercar les publicacions disponibles. S’ha incorporat la cerca per filtres –que es poden anar combinant fins a arribar al llibre que es busca–; la cerca per temàtica, per publicacions de la Diputació de Barcelona –clicant Edicions Diputació–, entre altres opcions.El disseny del nou web és més funcional, amb una interfície més clara i millor adaptada a la consulta des de mòbil o tauleta. El procés de compra resulta més intuïtiu i des de l’apartat el meu compte és fàcil gestionar les dades, tenir una llista de preferits, conèixer l’estat d’una comanda i, fins i tot, guardar els llibres digitals comprats.Des del nou web , tant els ciutadans com les administracions públiques poden rebre els exemplars adquirits i fer els tràmits amb la Llibreria completament en línia. En un context com l’actual, de pandèmia i confinament, aquest tipus d’iniciatives són necessàries per actualitzar-se i innovar i, sobretot, per facilitar el dia a dia als ciutadans, als clients de la Llibreria.Més informació a https://llibreria.diba.cat