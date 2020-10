Catorze recomana Coses que fan coses , el programa d'activitats gratuïtes, coordinat per Blanca Callén, que acompanya les exposicions Coses que les coses diuen to llengua boca a la Fabra i Coats. Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació fins al de novembre de 2020.A través de tres línies d’acció –Dir coses, Fer coses, Esdevenir coses–, el programa explora com generar formes de vida (ètiques, polítiques, epistèmiques i estètiques) que incorporin els objectes i les coses materials com a agents, companys i cohabitants dels ecosistemes dels quals formem part. Dir coses és un grup de lectura, organitzat en cinc sessions de lectures setmanals, on es recorrerà diferents perspectives ontològiques sobre els objectes; Fer coses facilita trobades i diàlegs entre persones que investiguen i creen a partir de diferents objectes; i Esdevenir coses activa diferents experiències que apropen a la coexistència íntima, quotidiana i corporal amb els objectes quotidians. Podeu consultar el programa complet aquí . La participació en les activitats del programa és gratuïta, però l'aforament és limitat i cal inscriure-s'hi prèviament a través d' aquest formulari el programa d'activitats Coses que fan coses a la Fabra i Coats. Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació (carrer Sant Adrià, 20, Barcelona).fins al 28 de novembre de 2020.