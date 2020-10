Foto: Facebook Anaïs Vila

Durant el confinament de la primavera de 2020, Anaïs Vila va plasmar els seus sentiments i pensaments a A dins, una cançó on va comptar amb la col·laboració (bo i sent cadascú a casa seva) de Mazoni , que hi va posar veus i la producció, d'Andreu Moreno a la percussió i de Gerard de Pablo al sintetitzador.No se m'esbiaixen els desitjos de ser,m'inculco el culte a casa i així em sembla que estic més bé,estic més bé.Les hores s'acumulen i les deso al cervell,m'infiltro les idees que tinc ganes de fer i desferi així estic més bé.I això que portes a dinsho has de deixar sortir.I a això que portes a dinsno li diguis destí.M'inflo de pantalles, redreço els miralls,neixen nous satèl·lits i aquest món és una mica més blau,una mica més blau.Palpo la guitarra, xiulo estirada,fem l'amor un xic, hi ha molta gent enfadada, peròl'aire és molt més bo.I això que portes a dinsho has de deixar sortir.I a això que portes a dinsno li diguis destí.