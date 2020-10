Foto: Facebook Alda Merini

«"Més bella que la poesia, la meva vida", deia Alda Merini. Ho deia una dona que va passar anys tancada en manicomis, una veu que va ser negada un cop i més i que ens ha llegat una literatura inquietant. Va néixer el dia del 1931 que cada any reneix la primavera, el 21 de març; i va morir el dia dels morts del 2009, l'1 de novembre. Un néixer-se i un morir-se que podrien ser tot un poema.»Ho escriu Meritxell Cucurella-Jorba al pròleg de Clínica de l'abandó , traduït per ella mateixa i publicat per Eumo Editorial i Cafè Central, on afegeix: "La seva poesia no és el dietari d'una boja; sap què diu i com ho diu. Però qui marca la frontera entra la bogeria i la lucidesa?" Llegim cinc poemes de qui ha estat considerada una de les veus més clares i profundes de la poesia italiana del segle XX, i us convidem a veure una de les últimes entrevistes que li van fer.A qui em demanaquants amors he tingutli responc que busquien boscos i comptien quantes trampes ha romàsel meu pèlen fuga.L'amorque jo cercono és certament dins el teu cos,que reclines sobre dones ben fàcils,sense gruix.L'amor que vullés la teva constant presència,és l'ull atent de l'amoorgullós de la seva bèstia.He cavalcat cavalls d'ombrai qui m'ha vistcórrer sense bridesm'ha considerat boja.I sí, una dona que viu sola,sense un escut historiatsense una història de nensno és ni una mare ni dona.És només un nom híbrid estampatamb calç a la teva pàgina.El meu sòlit nom i el teu sòlit nom,les coses que vénen i van dins la nitcom senyals inesperats.Ell que ensuma la meva roca iara no sé si és un bon coneixedor del móno una vella que em persegueix. Cerquesen l'historial clínic el meu primer conceptei el perds en nom del seu amor mil·lenari.Si l'altre no et parla és senyalque tu no vibres. No vols cançons buscades,ni cançons que pengin d'un ull,no vols aguts sense música ni doblescamins o dobles vinyes, vols tres matrimonisi sempre aquests tres.És dur haver de defensar un sol homequan de fet n'has amat trenta.Ho sé totdel teu ascendent vers Venusi de les cases que has destapatamb tants temporals de versos.Cada cop que em deixavesfeia farcells ime n'anava a una casa vellaon em sentia desnonada dels segles.Em sembla que t'embriagues massa sovint,que prens les cuques de llum per fanals,que t'has divertit durant molts anysamagant-te en el buit de les meves culpes.Et vull explicarque també tu m'has fet embogirper la simple raóque m'has amagat llocs,temps i dates de la vida teva.No en sé res, de tu,i no és que ficantla teva carn dins la mevam'hagis dit alguna cosa.M'has deixat en suspenscom una hospitalització sense alta.Des d'aleshores cercoel meu historial clínicimprudentment.Ànima meva que et poses ales iets un cuc terrós,et fa menys mal l'oblitque aquest vel.I si et tornes papallonaningú no pensarà jaen què vas serquan t'arrossegaves per terra ino volies volar.© Alda Merini© de la traducció: Meritxell Cucurella-Jorba, 2016© Eumo Editorial i Cafè Central, 2016