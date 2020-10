L'amor que queda

Mathilde Domecq

Les persones que hem estimat no ens abandonen mai, no són físicament amb nosaltres però en sentim la presència en forma de record. Això és el que il·lustra, i de manera tècnicament curiosa, la dibuixant de còmics Mathilde Domecq , nascuda a Marsella el 1982. Amb llapis, dibuixa escenes de la vida d'un home gran, que veiem collir flors, gronxar el seu net, passar estones en família, i amb tinta invisible hi afegeix la seva dona, ara absent, que l'acompanya en totes les escenes, però només és visible quan s'il·lumina el dibuix amb llum ultraviolada.