"Pare/ ens mou/ l'oblit/ o ens mata l'enyorança", escriu Antònia Vicens (Santanyí, Mallorca, 1941) a Pare què fem amb la mare morta (LaBreu Edicions). Un poemari en què, amb una cruesa i sensibilitat extraordinàries, posa com a centre de l’experiència de pèrdua la mort de la mare. Us convidem a llegir-ne dos poemes.Potser podríem posar la mare dretaa un racóde la casa Fanalo llum de peuens il·luminaria les nitsmés negres Tretque prefereixistenir-laplantada al jardí I veurecoms'inclinacap a tu.Si llancéssim les dents de la mare al voltant deltaronger traurienarrelsobririen vies Aixía nosaltresens seria fàcil endinsar-nosfins al nucli de la terraja queentre les roques fosesde ben segurhi haencara vivala seva veu No ploris.© Antònia Vicens, 2020© LaBreu Edicions