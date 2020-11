Viola Smith, 107 anys portant el ritme

Viola Smith va néixer el 29 de novembre del 1912 a Wisconsin i ha mort el 21 d'octubre del 2020 als 107 anys, sent la bateria més vella de la història (i tocant-la fins pocs mesos abans de morir). Va ser una de les primeres dones que es van professionalitzar amb aquest instrument, va tocar a bandes de swing i a orquestres integrades només per dones, sent la pionera de les anomenades all girl bands. Ja de petita el seu pare va fundar Smith Sisters Orchestra amb sis de les seves germanes (n'eren deu i feien concerts els caps de setmana i a les vacances d'estiu), i abans que els Estats Units entrés a la Segona Guerra Mundial, va triomfar amb el grup The Coquettes. Coneguda com the fastet girl drummer in the world, també va crear la banda, formada només per dones, Hour of Charm Orquestra. Fins i tot, ja centenària, va seguir tocant amb la Forever Young Band: America's Oldest Act of Professional Entertainers.En una entrevista que li va fer la revista Down Beat el 1942, en plena Segona Guerra Mundial, Viola va dir: "En aquests temps d'emergència nacional, s'estan reclutant molts dels instrumentistes estrella de les grans bandes. En comptes de substituir-los amb talent mediocre, per què no deixen que algunes de les grans artistes del país tinguin la seva oportunitat?"