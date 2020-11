Albert Camus, pensament i paraula

Foto: Pinterest

Albert Camus va néixer el 7 de novembre del 1913 a Mondovi (Algèria) i va morir el 4 de gener de 1960 a Villeblevin (França). Recordem l'escriptor i filòsof francès, que va rebre el Nobel de literatura el 1957, llegint-ne 14 reflexions.No ser estimat és una simple desventura. La desgràcia de debò és no saber estimar.Pot ser que el que fem no ens doni la felicitat, però si no fem res no hi haurà felicitat.L'èxit és fàcil d'obtenir però difícil de merèixer.L'estupidesa sempre insisteix.Per a la majoria dels homes, la guerra és la fi de la soledat; per a mi, és la soledat absoluta.La tirania totalitària no es construeix en funció de les virtuts dels totalitaris, sinó de les mancances dels demòcrates.L'ésser humà té dues cares: no pot estimar sense estimar-se.Tot i les il·lusions racionalistes, o fins i tot marxistes, tota la història del món és la història de la llibertat.Tenim el costum de viure abans de pensar.La decisió més important que prenem cada dia és no suïcidar-nos.Feliç i jutjat, o bé absolt i miserable.Innocent ho és qui no necessita explicar-se.Totes les desgràcies de l'ésser humà passen perquè no parlem clar.No crec en Déu, m'avorreix.