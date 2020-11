Tornar-la a ballar

Marta C. González va néixer a València, va emigrar a Cuba per estudiar ballet, i sembla que als anys 60 va ser primera ballarina a Nova York. Aquest 2019, davant la malaltia tan devastadora que patia –i amb què acabaria morint–, l'Alzheimer, l'organització Música para Despertar , que promou l'ús de la música com a teràpia contra les demències i altres malalties, li va fer escoltar el Llac dels cignes de Txaikovski i en el seu cos va despertar la memòria dels moviments que feia quan ballava aquesta peça de jove.Pepe Olmedo, director de Música para Despertar i l'home que apareix al vídeo, explica: "Vam anar a impartir una formació en aquesta residència de Muro de l'Alcoi i vam trobar-hi la Marta. Va ser absolutament impressionant. Ella encara es movia. Tenia un deteriorament cognitiu no gaire avançat i podia parlar. Però sempre estava molt trista, molt negativa. Es veu perfectament com connecta amb la cançó."