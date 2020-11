Els artesans del Palau Güell

Detall del vidre del despatx d'Eusebi Güell. Foto: Ramon Manent/ Diputació de Barcelona

El Palau Güell amaga entre les seves parets joies d’un valor incalculable. Un valor cultural, artístic i arquitectònic que la Diputació de Barcelona, titular de l’edifici des del 1945, ha ajudat a enaltir i preservar perquè residents, visitants i turistes puguin gaudir d’aquest magnífic palau urbà, una obra mestra d’Antoni Gaudí construïda al final del segle XIX.L’any 1885, Eusebi Güell i Bacigalupi, industrial, polític i personatge clau de la societat barcelonina del tombant de segle, va encarregar a Antoni Gaudí i Cornet el projecte de la seva nova residència, la qual s’havia de bastir al lloc que fins aleshores ocupaven unes antigues construccions en el carrer dit ara Nou de la Rambla. El lloc es va triar per tal de connectar el nou edifici com a ampliació de la casa que Güell havia heretat dels seus pares a La Rambla.La casa urbana de la família era un palau que va complir diverses funcions: habitatge en el sentit més domèstic de la paraula; espai de concerts musicals, tertúlies literàries, reunions culturals i socials amb la classe aristocràtica, l’alta burgesia, intel·lectuals i artistes, i esporàdicament la família reial; i, finalment, seu dels negocis d’Eusebi Güell.L’edifici, una de les primeres obres dissenyades per Antoni Gaudí, destaca per la seva innovadora concepció de l’espai i el tractament de la llum. Gaudí introdueix solucions variades basades en plantejaments molt personals i formes expressives fruit de la seva imaginació a partir de la utilització de materials nobles, com ara la pedra, el marbre, la fusta, el ferro forjat i els metalls, la ceràmica i el vidre. De fet, conté l’essència de l’obra posterior de l’arquitecte i esdevé imprescindible per entendre la seva arquitectura. Avui es considera que és un dels edificis que inicien la renovació de l’arquitectura a escala mundial i podem afirmar que el Palau Güell mostra el Gaudí més genuí.El 2 de novembre de 1984, la UNESCO va declarar Patrimoni Mundial el Palau Güell per la seva contribució i influència en les tècniques i les formes en la construcció moderna del segle XX. Va ser el primer edifici modern incorporat a aquesta llista.Com no podia ser d’una altra manera, per a l’execució d’aquesta gran obra, Gaudí va comptar amb la col·laboració d’excel·lents artesans de la construcció i de les diferents arts decoratives (forjadors i serrallers, fusters i ebenistes, picapedrers, ceramistes, vitrallers i pintors) i de reconeguts industrials i notables artistes. Gràcies a tots aquests artesans, al genial arquitecte i a la família Güell, avui podem gaudir d’aquesta melodia extraordinària que és el Palau Güell. A cada estança, a cada racó del Palau, és possible descobrir peces amagades de pedra o de marbre, de ferro forjat o de llautó repussat, vidres de colors o en forma de balustres, ceràmiques esmaltades, aparells de llums, guadamassils, escultures, caparrons d’animals…La pedra és la protagonista del Palau: façanes, parets, terres i sostres, voltes i mènsules, escales i llars de foc, xemeneies... es recobreixen amb el noble material. Amb pedra calcària, marbres i alabastre es va construir tot un món de color i contrastos. En el disseny dels elements metàl·lics, Gaudí va demostrar el seu coneixement de l’ofici i de l’art de la serralleria, la forja o la llauneria. Destaca l’ampli repertori de flors i fulles realitzat amb ferro forjat o llautó per decorar portes, finestres, reixes, baranes i fanals.Al Palau és possible contemplar vidrieres translúcides, vitralls gravats a l’àcid i també vidrieres policromades, que ofereixen contrastos de llum i color diferents segons l’estança. A la iconografia d’aquestes vidrieres es mostren escenes històriques, temes florals i personatges de les obres de Shakespeare. Fusta treballada en sostres, baranes i mobles; cordovans en cadires, seients i baguls; ceràmica decorativa vidriada en exteriors i xemeneies; quadres pintats a l’oli... són altres meravelles d’artesans i artistes que es poden admirar al Palau.L’any 2015 el Palau Güell va voler retre homenatge a tots aquests artesans i va produir l’exposició i el catàleg El Palau dels Artesans amb fotografies de Ramon Manent. L’exposició, comissariada per la historiadora de l’Art Raquel Lacuesta, va itinerar per tot Catalunya fins al 2019. Al catàleg hi ha la relació dels artesans i industrials que varen col·laborar amb Antoni Gaudí per fer del Palau Güell una obra memorable i tot el contingut de les imatges de l’exposició, amb el testimoniatge expert de Raquel Lacuesta. Es pot adquirir al mateix Palau o a la Llibreria de la Diputació Durant el primer trimestre de 2021, la direcció del Palau Güell dedicarà la nova edició del Cicle de Conferències del Palau Güell a recordar el treball d’aquests artistes amb tres conferències programades:Els vitralls del Palau Güell, a càrrec de la doctora en Història de l’Art, Núria Gil, i del restaurador de vitralls, Jordi Bonet.Els mobles del Palau Güell, a càrrec de la doctora en Història de l’Art, Mònica Piera.Una coberta plena de forma, color i funció, a càrrec de la doctora en Història de l’Art, Marta Saliné, que se centrarà en l’estudi de les xemeneies del terrat de l’edifici.