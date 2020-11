La Marató 2020 està dedicada a un tema que ens toca a tots: la Covid-19. Tenint present que l'edició d'enguany és excepcional, la campanya de divulgació i sensibilització ha començat abans, i ja han obert el marcador per rebre donatius. A més a més, han presentat el videoclip de Serem més forts, una cançó escrita per Jordi Cubino i interpretada per Miki Núñez, Suu, Elena Gadel, Lildalmi, Gemma Humet, Antonio Orozco, Nina, Dyango, Marina Prades, Eduard Costa, Joan Garrido, Sicus Carbonell, Ferran Massagur, Joan Rovira, Ju, Aiala, David Busquets i Sara Terraza, i pels grups Buhos, Las Migas, Doctors Prats, La Follie, Maruja Limón i Catarres.Un malson no acabaràamb les nostres il·lusions,i ara que patim plegats,serem un sol batec.La distància no ha pogutseparar els nostres cors,ens queda l'esperançadins de tanta foscor.Ara que l'alba s'acosta,ara que la nit se'n vai la música ens fa lliures,toca unir les nostres veus.Serem més forts,renaixerem i vencerem,res ens podrà ja aturar.Toca estimar-nos més.Serem més forts,renaixerem i vencerem,aixecarem les nostres veus,avui toca a tothom lluitar.Som tots una sola veusense races ni colors,et toca a tu i em toca mi,i avui tocar ajudar.Ara que l'alba s'acosta,ara que la nit se'n vai la música ens fa lliures,toca unir les nostres veus.Serem més forts,renaixerem i vencerem,res ens podrà ja aturar.Toca estimar-nos més.Serem més forts,renaixerem i vencerem,aixecarem les nostres veus,avui toca a tothom lluitar.No oblidarem aquells que van marxari el seu record ens farà forts.Serem més forts,renaixerem i vencerem,res ens podrà ja aturar.Toca estimar-nos més.Serem més forts,renaixerem i vencerem,aixecarem les nostres veus,avui toca a tothom lluitar.