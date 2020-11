Historia de un amor

Foto: Facebook Luz Casal





Ya no estás más a mi lado, corazón,en el alma solo tengo soledad.Y si ya no puedo verte,¿por qué Dios me hizo quererte?para hacerme sufrir más.Siempre fuiste la razón de mi existir,adorarte para mí fue religión.Y en tus besos yo encontrabael calor que me brindabanel amor y la pasión.Es la historia de un amorcomo no hay otro igualque me hizo comprendertodo el bien, todo el mal.Que le dio luz a mi vidaapagándola después,ay, qué vida tan oscura,sin tu amor no viviré.Ya no estás más a mi lado, corazón,en el alma solo tengo soledad.Y si ya no puedo verte,¿por qué Dios me hizo quererte?para hacerme sufrir más.Es la historia de un amorcomo no hay otro igualque me hizo comprendertodo el bien, todo el mal.Que le dio luz a mi vidaapagándola después,ay, qué vida tan oscura,sin tu amor no viviré.Ya no estás más a mi lado, corazón,en el alma solo tengo soledad.Y si ya no puedo verte¿por qué Dios me hizo quererte?para hacerme sufrir más.