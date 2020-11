Dona una mica d'amor

Ha arribat l'anunci nadalenc més esperat de l'any, el dels magatzems John Lewis. Creat per l'agència Adam&EveDDB, i inspirat en els gests de solidaritat que hi va haver durant el confinament al Regne Unit, aquest vídeo ens convida a actuar amb amor i amabilitat, malgrat el context sigui de desànim i dolor. Aquest any, la intenció ha estat il·lustrar actes de bondat de diverses maneres, és per això que a les vinyetes trobem des d'animacions fetes amb plastilina fins a d'altres amb stop-motion. Han estat creades per vuit artistes diferents com Chris Hopewell, responsable dels videoclips de Radiohead, o l'animador francès Sylvain Chomet. La banda sonora, A Little Love, ha estat creada per la cantant de soul británica Celeste.