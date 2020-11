Què és el més important, cada Nadal? En un any difícil com aquest, l'anunci nadalenc de Coca-Cola mira de fer-nos mirar endins i pensar què és el que volem i necessitem. Sempre, però potser encara una mica més aquest 2020.És una campanya de Wieden + Kennedy London i l'espot l'ha dirigit el realitzador Taika Waititi, responsable de pel·lícules com Jojo Rabbit i Thor: Rahnarok, que també ha participat en sèries com The Mandalorian.