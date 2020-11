Poema d'hivern

Foto: Juan Miguel Morales

"En nom de la ferida neix de viure al límit l'amor, el desamor, la salut, la malaltia, la família, la música, la poesia, el seny, l'eufòria i també és un punt i a part." Ivette Nadal (Granollers, 1988), "defugint d'un sector musical no gaire amable", llença els daus cap a un altre camí "en la cerca d'una identitat més conceptual, artística, filosòfica". I ho fa acompanyada de Pascal Comelade, amb qui, "amb un llenguatge silenciós, i cadascú amb la seva carpeta, l'una de melodies, l'altra de poemes, generosament ens hem anat escoltant i ho hem anat construint."I si en aquest nou disc Ivette Nadal mira de cara i accepta els seus talls, Pascal Comelade, "amb un vel molt prim, els calma, els suavitza o els ensenya enfadats." Amb un tiratge limitat i amb la complicitat, també, del dissenyador de roba Josep Abril, que és el creador de la portada i de les samarretes que se n'han fet, aquest projecte, fet amb mans honestes i artesanes, es publicarà el divendres 20 de novembre (el podeu reservar aquí ). La voluntat és clara: "Transitar cap a noves identitats, cap a noves personalitats bondadoses, rodejar-me d'un entorn més saludable i artístic." Us n'oferim un avançament, Poema d'hivern.Vaig mirarset vegadesen dos minuts,buscant si venies,Gràcia amunto Gràcia avall.I va ser entreels senarsi els parells,quan et vaig veuretravessar corrents.El sol anava a tota màquinai jo, que tenia tantes ganesde la poca llum,per poc que pugui...I vam compartir el primer cafè,que ja era el meu tercer,i vaig dir-te,doncs perdona,però jo el que tincés una alegria trista,i tu,veig que vensamb el millor somriure.La benvinguda era de museu,per exposar-la i no tocar-la.I si us plau que ningú faci cap fotografia!Homerdiu quequan dos homesfan via plegats,un hi veu més que l'altre.I de seguidaels dos hem entraten un combat,on l'horitzó es dibuixaperò no serà mai pintat.Circula entre la gentel mal que duc,i ara que és l'hora en punt,faig reunir tots els sentimentsi els dic:ei mireu,espereu, espereu!És veritat que m'heu enxampat,però doneu-me una oportunitat de més!A mesura que et miroperdo una mica més de vista,i ja no sé si et miro del dret,i del revés,si aquesta històriaés abstractao és sols una lletra de més.Som dins l'aigua,i no duem res,i el blau és tan transparent,que si em miresem veuràs el secret.(porto una ampolla de vi dolçque ens farà tocar l'infern)i ara ja sé,els ulls que vull,els ulls que vull tenir,i els que vull veure a venir.(el vaig descobrirentre una cançó d'en Jackson,quan en Puntí,a mi, em feia el pi)Posi-me'n un altra,i de fresca,que avui,després sopar,ens n'anem de gresca!Ja ens queden llunyles bibicletes,els qui tenen pressa...Estem sembrant una tempestaperquè som molt fidelsa la conquesta.I en un estat ja més notable,concentrats en si el món és boig,brindem,i em dius;somriu, somriu!S'estreny la vista de la ciutat,i els nostres llavises traginen l'airei el fan anar com un jersei desbocatque em fan ensenyar l'espatlla.(Enric, do'm un vers de mésque se m'ha esparracat la nit,corre, que tinc pressa,que ja em punteja, la tristesa).I així,com qui pronuncia una vocal,em vaig quedar quieta,fent l'ofici de mim.Rebobino,poso la cinta a zero,i premo play:Signo tots els pactesper fer tard,per fer ballar interrogants,i em poso un barretperquè no se'm vegique normalmentfaig el distret.