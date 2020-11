Foto: Facebook Bankrobber





Estic pensant en cada verb que no t'he diti m'entra es fred des teu abric.I ara hem perdut es 100% des dematinsperò mos queden tresors en minuts d'espera.Més tresors que mapes.Defora, ses bicis fermades a faroles fan rovell.Ses rodes, tan quietes,travessen s'univers i tot pareix tenir sentiten alguns moments random de caos,i aquest és un moment un poc random de caos.Estic pensant si ho he somiat o si m'ho has diti me'n record des calcetinsque s'han perdut es 100% des dematinsi ara mos queden tresors en minuts d'espera.Més tresors que mapes,més tresors que mapes.