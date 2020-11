El príncep de Bel Air, 30 anys després

El príncep de Bel Air va néixer el 1990. Trenta anys després, els actors que en van formar part, Will Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro i DJ Jazzy Jeff (James Avery, l'actor que interpretava Philip Banks, va morir d'un infart el 2013), es retrobaran a la mateixa casa per compartir els records que tenen d'aquelles gravacions. Aquest episodi especial s'estrenarà el 19 de novembre. Us n'oferim el tràiler i també un vídeo ben divertit, en què Will Smith i el seu fill Jaden Smith interpreten al programa The Graham Norton Show el famós rap d'aquesta sèrie, amb una sorpresa final.