Herois de sofà

"Un perill invisible amenaçava tot allò en què crèiem. De sobte, el destí d'aquest país estava a les nostres mans. Així que vam recollir tot el nostre coratge i vam fer el que s'esperava de nosaltres, l'únic correcte: Res. Absolutament res. Fes el mandra com us gos." És el testimoni d'un veterà de la lluita contra el Covid-19, un home alemany que recorda com, quan era jove, va contribuir heroicament a frenar la propagació d'un virus que amenaçava totes les persones.És un testimoni ficitici, és clar, perquè encara som a 2020 i el SARS-CoV-2 encara és entre nosaltres. Forma part de la campanya Zusammen gegen Corona (Junts contra el Corona) amb què el govern alemany vol encoratjar, sobretot els joves i amb una mica d'humor, a reduir la vida social i així frenar els contagis.La campanya la formen tres vídeos, tres possibles testimonis futurs que narren amb orgull la seva (in)activa contribució a l'eliminació del virus. Els veiem, el primer subtitulat al castellà i els altres en la seva versió original en alemany.