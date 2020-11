A (video)jugar!

Foto: Pexels / Jessica Lewis

Els professionals de quinze biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, sota la direcció de l’investigador en literatura i ficció digital infantil i juvenil Lucas Ramada Prieto, treballen a partir dels videojocs de la sala Zooom del CCCB, creada en el marc de l’exposició Gameplay , per descobrir les diferents formes d’experimentar el món del videojoc.Després d’una primera presa de contacte amb la cultura del videojoc, a les diferents biblioteques s’han organitzat una sèrie de dinàmiques i activitats centrades en el mateix acte de jugar en què han participat els usuaris. Aquestes dinàmiques o Clubs de (vídeo)joc són un exercici de reflexió col·lectiva per crear un nou coneixement compartit entorn de la literatura digital infantil i juvenil, on els professionals de les biblioteques esdevenen autèntics mediadors en ficció digital.Des de la seva experiència i coneixement, aquest grup de bibliotecàries i bibliotecaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals us fan aquestes recomanacions de videojocs: Metamorphabet , a partir de 4 anys.Un alfabet líric desenvolupat per Vectorpark, disponible per a PC Windows i Mac; Android i iOS.La poètica d’aquest joc, que a primera vista pot semblar una aplicació per aprendre l’alfabet, es ramifica en cadascuna de les lletres, que es transformen en objectes, en animals i en imatges identificables per l’infant i que el transporten a un món màgic.La interacció entre l’acció (picar a una porta perquè s’obri o tocar les cordes d’una guitarra perquè soni) amb la música està molt ben treballada i no és casual. En definitiva, un joc que, a partir de l’alfabet i les lletres que fem servir cada dia, ens permet viatjar per la nostra imaginació aprenent noves paraules i descobrint tot el món poètic que escampa. Chuchel , a partir de 6 anys.Un esbojarrat joc de puzles desenvolupat per Amanita Design, disponible per a PC Windows i Mac; Android i iOS.Què no faries per aconseguir la teva fruita preferida? En Chuchel ho té clar: és capaç d’allò més inimaginable per fer-se amb el seu tresor més preuat: una cirera! El protagonista, amb els seus amics, ens convida a gaudir d’una aventura apassionant i molt divertida. Amb una il·lustració molt acurada plena de colors i una música i efectes sonors que acompanyen tots els moviments, el meravellós humor d’aquest joc està a les teves mans. Una història en moviment on amb les nostres accions participem en primera línia. Un joc ideal per jugar en família i per compartir una experiència plena d’imaginació, ironia i molts somriures. Hidden Folks , a partir de 6 anys.Un "buscant a Wally" ben animat, creat per Adriaan de Jongh i Sylvain Tegroeg, disponible per a PC Windows, Mac i Linux; Android i iOS; Nintendo Switch.Un joc de busca i troba, però molt més que això! Amb Hidden Folks podreu gaudir d’unes animacions senzilles, en blanc i negre, però plenes de força i molta, molta simpatia. Les il·lustracions estan fetes a mà per Sylvain Tegroeg i tots els sons, veus i efectes, dissenyats pel Martin Kvale, s’han gravat fent servir la boca com a únic instrument. Un joc que aprofita el millor de les noves tecnologies i, alhora, reivindica el treball artístic. Mentre intentem trobar Kiki, el mico, o el lloc on pren el sol l’elegant Jessy, podrem gaudir del dia a dia dels habitants de nombrosos i originals escenaris, cada vegada més amplis i més atapeïts de personatges, moviments i detalls encantadors. Gnog , a partir de 10 anys.Un trencaclosques espacial desenvolupat per Ko_Op, disponible per a PC Windows i Mac; Ipad; PlayStation4.Un univers de trencaclosques amb interacció directa i fantasia a dojo. Només amb la intuïció ja hi pots jugar. La música i els efectes, així com les formes geomètriques i els colors, donen vida a tots els personatges i a tots els mons, posant a prova la nostra lògica i raonament. Cadascun d’aquests universos és una enigmàtica història que hem de resoldre mitjançant la imaginació, l’observació i l’assaig. En definitiva, una compilació de petites històries imaginatives per desxifrar, que ens permet gaudir de l’experiència, delectar-nos amb la seva representativitat i divertir-nos sols o en companyia. A Duck has an adventure , a partir de 10 anys.Per triar la teva aventura, un joc flash de Daniel Merlin Goodbrey.Encara recordem aquells llibres on podies escollir la teva aventura saltant entre les pàgines del llibre depenent d’allò que triaves. Doncs amb aquest joc podem triar quina vida li donem al nostre protagonista, en aquest cas, un ànec. Haurem d’anar decidint (com a la vida mateixa) cap a on volem orientar-lo i què fer davant situacions –moltes d’elles hilarants– que ens portaran a qüestionar-nos les nostres decisions i a entendre la visió del creador davant d’un joc amb una narrativa molt treballada i que, en qualsevol moment, podem construir i reconstruir a la nostra manera. The Empty Kingdom , a partir de 12 anys.Creat per Daniel Merlin Goodbrey, disponible per a PC Windows, Mac i Linux.Un format de vinyetes senzilles i una banda sonora molt ben trobada ens situen en un tranquil paratge amb un rei solitari. Sense més explicacions haurem de descobrir què s’amaga en aquest indret, què hi fa aquest rei aquí i quin objectiu tindrem dins la història. Un joc molt ben construït, que permet múltiples interpretacions i que ens interpel·la, sense dir-nos res, amb el que hi succeeix i amb el que NO hi succeeix, potser la part més interessant de l’obra. Proteus , a partir de 12 anys.Música i contemplació en un joc desenvolupat per Twisted Tree, disponible per a PC Windows, Mac i Linux; PlayStation3 i PlayStation Vita.Proteus és deixar-se seduir per una misteriosa illa, aparentment solitària, però plena de vida, de màgia i de música. Passejar, descobrir indrets, el dia, la nit, l’estiu, l’hivern... Què ens té preparat aquest peculiar escenari? Una experiència de joc contemplativa que en poc temps ens permetrà fer un gran viatge. Midnight Scenes: The Goodbye Note , a partir de 14 anys.Un conte de terror molt ben construït creat per Octavi Navarro, disponible per a PC Windows i Mac.Moltes vegades ens trobem amb jocs amb una gran despesa i immillorables gràfics que no tenen res a dir-nos. Aquest joc mostra com amb una bona història, l’ús del blanc i negre i del píxel art es pot crear una peça on el relat, la música i el guió s’uneixen per crear l’ambient idoni. La imatge que ens ve al cap és la del jovent al voltant d’una foguera, de nit, al bosc, explicant-se històries de por. Un conte senzill i molt ben construït recomanable per a joves i adults. Dr. Langeskov, The Tiger, and The Terribly Cursed Emerald , a partir de 14 anys.Un exercici de metaficció divertit i enginyós creat per William Pugh, disponible per a PC Windows i Mac.Ideat per un dels creadors de The Stanley Parable, els dos jocs tenen en comú la veu d’un narrador com a protagonista central de la dinàmica. En aquest cas els creadors ens proposen un joc de poc més de mitja hora que sorprèn i desconcerta només començar. El narrador ens avisa que no podem jugar al joc de Dr. Langeskov, The Tiger, and the Terribly Cursed Emerald perquè ja hi ha algú que hi està jugant. Mentre esperem el nostre torn, però, en una mena de bambolines teatrals, el narrador ens anirà donant ordres, consells i explicacions que ens ajudaran a entendre què està passant realment. Un joc narratiu que posarà a prova la nostra capacitat d’obeir les ordres i, sobretot, ens mostrarà el nostre grau de curiositat i sentit de l’humor. The space between , a partir de 14 anys.Un joc de Christoph Frey, disponible per a PC Windows.Una experiència narrativa envoltada d’obscuritat. Martin Melanson és un arquitecte que coincideix amb una noia a qui mostra la seva creació. Els diàlegs que s’estableixen amaguen una profunditat conceptual on el jugador i lector sabrà fins on vol arribar. El concepte de la paret, de la perspectiva des d’on es miren les coses, el món del teatre (si ets actor o espectador), la importància de la cortina, del tercer espai, allò que som i allò que volem arribar a ser, el rol i l’actuació, la finestra i el concepte del marc, la confiança, la mort… Un joc volgudament lent i que cal jugar amb paciència per assaborir-ne els diàlegs i amb una música misteriosa i encertada per acompanyar-lo.