Anima't a animar!

Vols fer la teva pel·lícula d’animació a casa o amb els teus amics? El CCCB ha creat Bioscopi , un projecte que convida els infants (a partir dels set anys) i joves a fer petits curtmetratges perquè mostrin la seva mirada sobre la vida i el món. A partir d'imatges en moviment de dibuixos o objectes, poden explicar allò que desitgen, allò que enyoren, allò que pensen. I amb cada curtmetratge que rebin es construirà una pel·lícula col·lectiva.Les instruccions per crear-ho, ja sigui a casa amb l'ajuda de la família o a classe, les trobareu aquí , i es pot fer en diversos formats: sol, en parella o en grup. A més a més, també s'ofereix l'opció, a famílies i grups escolars de secundària i de cicles formatius, de fer un taller presencial al CCCB: només cal que ho sol·licitin al Servei Educatiu del CCCB. Us ensenyem les animacions, plenes de reflexions i confessions, que han rebut fins ara.No sabem ben bé perquè estem junts: haurà sigut el destí?Si pogués tornar al passat i gravar un moment de la meva vida, triaria el primer dia que vaig anar a l'escola, quan tenia tres anys, per poder veure quina cara feia.Jo, si pogués tornar al passat i gravar un moment de la meva biografia, tornaria corrents al sofà de casa la meva àvia a mirar qualsevol pel·lícula un diumenge a la tarda amb ella i comentar-la i riure juntes.Deixeu-nos anar al nostre ritme!A mi lo que em fa més vergonya és, emmm, no sé, cantar davant d'algú, emmm, alguna videotrucada, aquestes coses.Sí tengo algo en lo que pienso seguidamente.Jo, si pogués tornar enrere i gravar un moment, seria quan tenia cinc anys, que vaig anar a París amb la meva mare, el meu pare i el meu germà, que estàvem a la torre Eiffel i jo m'estava menjant un croque-monsieur, i recordo que va ser molt bo.El lloc on m'agradaria viure seria un clar del bosc amb una cascada i un llac, a una cabana amb un cavall i una canoa.Quan després de vacances tornem al col·le, també em fa una mica de vergonya perquè he canviat, i tot això, i pues... em fa vergonya.El sitio donde estoy mejor es la cama porque entonces puedo leer acurrucadito.Me gustaría tener más hermanos y hermanas.Me gustaría volver al pasado y cambiar algo que hice mal.No me arrepiento nada.