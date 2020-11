El Palau Güell des de casa

Foto: Ginger Studio Bcn / Diputació de Barcelona

El Palau Güell, que des de 1945 és propietat de la Diputació de Barcelona i l'any 1984 va ser inscrit a la llista del Patrimoni Mundial per la UNESCO, va reobrir les seves portes el maig del 2011 després de diverses restauracions. És segurament l'edifici més genuí de Gaudí, ja que és el més ben conservat i mai no ha patit modificacions essencials.Les seves formes expressives i imaginatives, així com els materials nobles tradicionals que s'hi van utilitzar, fan que visitar-lo sigui una rica experiència, però en les circumstàncies actuals, i malgrat que les visites presencials encara segueixen en marxa complint totes les mesures de seguretat i higiene que exigeix la normativa per lluitar contra la Covid-19, el Palau Güell estrena una visita virtual amb imatges en 360° que permeten recórrer tot l'edifici, lliurement, ampliant detalls i accedint a informació complementària per conèixer el Gaudí més genuí sense moure's de casa.La tecnologia i les fotografies en 360° han fet possible el desplaçament per les diferents estances del Palau i convertir-ho en una experiència gairebé immersiva: entrar i quedar bocabadat amb l'escala principal i les portes de ferro forjat que donen la benvinguda, descobrir estances, sales i espais únics, com la cavallerissa, el saló central amb la gran cúpula que recorda un cel estelat o les xemeneies del terrat, amb un paisatge de fons immillorable: la ciutat de Barcelona.El projecte ha estat encarregat a Joan Altés, que té més de quinze anys d'experiència en la realització de visites virtuals en alta definició HDR (ample rang dinàmic). Per crear-lo s'han fet servir càmeres professionals DSLR fullframe i s'han utilitzat 21 imatges per a cada panoràmica, que han estat exposades amb diferents llums, cosa que permet reproduir-les tal com ho faria l'ull humà i apreciar, per exemple, el treball de la pedra i de la fusta de manera excepcional. Finalment, totes les panoràmiques s'han retocat per equilibrar llums i fer les correccions de color necessàries per emular l'ambient real de la visita presencial.La visita virtual al Palau Güell pot visualitzar-se tant en ordinadors com en dispositius mòbils i és una manera més d'apropar-se a aquesta joia del modernisme de la ciutat de Barcelona. Si cliqueu la imatge, hi accedireu directament.