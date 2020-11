Quan s'escola el món

Pejac

La natura amenaçada, un planeta que s'escola per la claveguera o un prat on les flors s'han convertit en fletxes. Són algunes de les imatges que l'artista espanyol Pejac escampa pel món, de vegades als murs i parets de ciutats, cosa que ha fet que se'l compari amb el mateix Banksy. Amb tècniques que van des de la pintura fins a la intervenció en elements naturals, Pejac barreja innocència i crítica per il·lustrar la seva visió del món i fer reflexionar sobre com ens relacionem entre nosaltres i amb el nostre entorn.