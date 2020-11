André Gide i la meravella constant

Foto: OlsenWeb

André Paul Guillaume Gide va néixer el 22 de novembre de 1869 i va morir el 19 de febrer de 1951. Recordem l'escriptor francès, que va rebre el premi Nobel de literatura el 1947, apropant-nos a la seva lucidesa tot llegint-ne 14 reflexions.Tot ja s'ha dit una vegada; però com que ningú escolta, s'ha de dir de nou.El que és important es troba en la mirada, no en la cosa que es mira.Creu en aquells que busquen la veritat, dubta dels qui ja l'han trobat.Les coses més boniques són les que inspira la bogeria i escriu la raó.És millor ser odiat pel que un és que estimat pel que no és.La gent no pot descobrir noves terres fins que no té el valor de perdre de vista la vora del mar.Un bon mestre té aquesta constant preocupació: ensenyar als alumnes a prescindir d'ell.El savi és aquell que constantment es meravella.Quan deixi d'indignar-me, hauré començat a fer-me vell.El que et critiquin, fes-ho, perquè això és el que ets.El secret de la meva felicitat és no esforçar-me pel plaer, sinó trobar el plaer en l'esforç.Hi ha molt pocs monstres que estiguin a l'altura de la por que ens fan.Totes les coses adquireixen importància per a nosaltres quan ens adonem que existeixen.Si de debò vols ser feliç, no caiguis en la temptació de comparar aquest moment amb altres moments del passat, que al seu torn no vas saber gaudir perquè els comparaves amb moments que havien d'arribar.