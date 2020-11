El misteri de René Magritte

Foto: Lothar Wolleh, 1967

René Magritte va néixer el 21 de novembre del 1898 i va morir el 15 d'agost del 1967. Recordem el pintor surrealista belga llegint-ne 14 reflexions.No hi ha respostes en les meves pintures, només preguntes.Un no pot parlar sobre el misteri, ha de ser captivat per ell.En aquest món hi ha més religions que nens feliços.L’art evoca el misteri, sense el qual el món no existiria.Cap objecte està tan lligat al seu nom com per no acceptar-ne un altre que li convingui més.La ment estima el que és desconegut. Li encanten les imatges d'allò que se’n desconeix el significat, ja que el significat de la ment és desconegut.No ens ha de fer por la llum del dia només perquè gairebé sempre il·lumini un món miserable.Tot el que veiem amaga una altra cosa. Sempre volem veure el que s’amaga rere el que veiem.No tinc la sensació d’afegir res al món. D’on agafaria el que hi afegeixo, si no és del món?Si el somni és una traducció de la vida desperta, la vida desperta és també una traducció del somni.Ser surrealista vol dir impedir que la teva ment recordi tot el que has vist, i estar sempre atent al que mai ha passat.La intel·ligència de l’exactitud no impedeix el plaer de la inexactitud.Em fa por saber exactament quines són les meves limitacions.La vida m’obliga a fer alguna cosa, per això pinto.