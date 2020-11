Ciència i coneixement sobre el coronavirus

Foto: William Moreland / Unsplash

Catorze recomana els Cafès científics de la UB , un projecte fet amb motiu de la celebració de la Nit Europea de la Recerca (European Researchers' Night) que, del 23 al 27 de novembre, ofereix trobades virtuals amb experts de la Universitat de Barcelona per debatre sobre l’actual pandèmia amb una mirada multidisciplinària.La Universitat de Barcelona organitza anualment els Cafès científics de la UB per fomentar l'interès social per la ciència i el coneixement. Enguany, en plena pandèmia, aquestes trobades es converteixen al format virtual i posen la mirada sobre el SARS-CoV-2, cadascuna des d'una perspectiva diferent. Des de les aportacions de les matemàtiques i la informàtica a l'estudi de la COVID-19 fins a com la literatura ha retratat epidèmies i pandèmies, la recerca i el coneixement tenen molt a dir en aquesta crisi.Podeu consultar el programa complet dels Cafès científics de la UB en aquest enllaç els Cafès científics de la UB en línia.del 23 al 27 de novembre de 2020.