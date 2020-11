Foto: Facebook Barbara

La cantant francesa Barbara, nom artístic de Monique Serf, va néixer a París el 9 de juny de 1930 i va morir a Neuilly-sur-Seine el 24 de novembre de 1997. El 1964 va ser convidada a fer un concert a la ciutat universitària de Göttingen, a Alemanya, però l'organització general de l'esdeveniment no satisfeia els requeriments de la cantant. Finalment, i gràcies a l'esforç dels estudiants que van aconseguir un piano de cua adequat, el concert va poder començar i Barbara va ser ovacionada només sortir a l'escenari. Commoguda, va decidir allargar la seva estada a la ciutat i va escriure Göttingen, un cant a l'amistat entre França i Alemanya malgrat tots els conflictes passats, un himne a la pau que sona així.Bien sûr, ce n'est pas la Seine,ce n'est pas le bois de Vincennes,mais c'est bien joli tout de mêmeà Göttingen, à Göttingen.Pas de quais et pas de rengainesqui se lamentent et qui se traînent,mais l'amour y fleurit quand mêmeà Göttingen, à Göttingen.Ils savent mieux que nous, je pense,l'histoire de nos rois de France:Herman, Peter, Helga et Hans,à Göttingen.Et que personne ne s'offensemais les contes de notre enfance"Il était une fois", commenceà Göttingen.Bien sûr nous, nous avons la Seineet puis notre bois de Vincennesmais Dieu, que les roses sont belles,à Göttingen, à Göttingen.Nous, nous avons nos matins blêmeset l'âme grise de Verlaine.Eux, c'est la mélancolie même,à Göttingen, à Göttingen.Quand ils ne savent rien nous direils restent là à nous sourire,mais nous les comprenons, quand même,les enfants blonds de Göttingen.Et tant pis pour ceux qui s'étonnent,et que les autres me pardonnent,mais les enfants, ce sont les mêmes,à Paris ou à Göttingen.Ô, faites que jamais ne reviennele temps du sang et de la haine,car il y a des gens que j'aime,à Göttingen, à Göttingen.Et lorsque sonnerait l'alarme,s'il fallait reprendre les armes,mon coeur verserait une larmepour Göttingen, pour Göttingen.Mais c'est bien joli tout de même,à Göttingen, à Göttingen.Et lorsque sonnerait l'alarme,s'il fallait reprendre les armes,mon coeur verserait une larmepour Göttingen, pour Göttingen.