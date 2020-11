Temporada Alta, més que mai

Foto: Cabosanroque

Joan Carreras a «Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard)» Foto: Felipe Mena

Ramon Madaula, Jaume Madaula i Estel Solé

Foto: Temporada alta

Ivan Benet Foto: Temporada alta

Foto: Temporada alta

La crisi sanitària, social i cultural ho ha canviat tot i ens ha instal·lat en el terreny de la incertesa absoluta. La 29a edició del festival Temporada Alta ha patit les inclemències d'aquesta inseguretat, però, malgrat les mesures i restriccions canviants, ha aconseguit mantenir l'essència del festival amb una programació mixta, com explicava en aquesta entrevista Salvador Sunyer, el seu director. Així doncs, el Temporada Alta de 2020 combina espectacles presencials i a distància, que es poden gaudir des de casa gràcies a preus que volten els 3 €. Teatre, combats lingüístics, documentals i nous formats sorgits d'aquesta nova circumstància omplen una programació rica i diversa que podeu descobrir en aquest enllaç . Us presentem 14 de les propostes que hi trobareu (les set primeres presencials, i les set darreres, a distància).3 de desembre a les 19:30 h (funció exclusiva per a membres d'El Club), 4 de desembre a les 19:30 h, i 5 de desembre a les 17 h, al Teatre de Salt.Un actor s'enfronta al repte d'interpretar Ricard III, el monarca despietat de la tragèdia de Shakespeare. Mentre construeix el personatge, les afinitats entre l'actor i el monarca anglès, ambició i intel·ligència, comencen a aflorar. A mesura que les seves històries de vida s'entrellacen, la relació entre l'actor, el personatge i l'espectador esdevé cada vegada més estreta. Un monòleg servit per Joan Carreras i escrit per Gabriel Calderón, un dels autors i directors uruguaians de més renom internacional, que adapta lliurement la gran obra de Shakespeare per parlar de teatre, però sobretot, de la condició humana.L'Anna, activista social i feminista, decideix canviar-se el primer cognom pel de la mare. Al pare, l'Antoni, li results inconcebible que la filla ja no es digui Brugarol, un dels cognoms amb més solera de la comarca i recorrerà a tota mena d'argúcies i xantatges perquè l'Anna es faci enrere. Després d'Adossats, Ramon Madaula es torna a fixar en la família per construir una comèdia, dirigida per Mònica Bofill i interpretada per Ramon Madaula, Jaume Madaula i Estel Solé, sobre com els canvis de la societat acaben afectant la convivència intergeneracional.Una de les veus més úniques i màgiques del país presenta un nou àlbum format per cançons pròpies, Farsa (gènere impossible), en què Sílvia Pérez Cruz ha fet dialogar la lírica amb el teatre (per exemple, incorpora les composicions del Cyrano amb Lluís Homar), la dansa, el cine i la pintura. Un àlbum que treballa la dualitat d'allò que mostrem i allò que realment som; la fragilitat de l'interior en temps en què l'exterior és arrasador.Aquest espectacle es pot veure en dues versions: una en solitari i l'altra amb els músics de la Farsa Circus Band.27 de novembre a les 19:30 h, 28 de novembre a les 20 h i 29 de novembre a les 18 h, al Teatre Municipal de Girona.El cineasta Cesc Gay, que es va estrenar al teatre amb Els veïns de dalt i un gran èxit, torna amb una nova comèdia. 53 diumenges se centra en la relació entre tres germans. Si tots tres es troben en una reunió familiar, hi ha una alta probabilitat que la vetllada es converteixi en una bomba de rellotgeria que pot explotar per la raó més insignificant. Només cal una frase aparentment inofensiva que faci d'espurna. Amb Pere Arquillué, Marta Marco, Àgata Roca i Lluís Villanueva.1 de desembre a les 20 h, a la Sala Truffaut (Cinemes Albéniz Plaça).Ofegat per les riuades de republicans espanyols que fugen de la dictadura franquista, el Govern francès no troba cap més solució que enviar els refugiats a camps de concentració. Uns campaments degradats on els cavalls que els han conduït fora del seu país són l'únic aliment i on la manca d'higiene i aigua porta molts espanyols a la mort. En aquestes pèssimes condicions, però, dos homes separats per un filferro es fan amics. Un és gendarme; l'altre, Josep Bartolí, lluitador i dissenyador antifranquista. Josep, escrita per Jean-Louis Milesi, dirigida per Aurel i amb música original de Sílvia Pérez Cruz, va ser seleccionada per a Cannes 2020.Un còctel espurnejant i explosiu agitat per les paraules d’Empar Moliner i les notes d’Andreu Gallén.Una comèdia amb cançons i històries esbojarrades, plena de personatges no gens carismàtics, no gens agraciats i potser una mica còmics, que reuneix el talent de T de Teatre i La Brutal, tots dirigits per David Selvas.7 de desembre a les 19:30 h.Un dels esdeveniments més esperats del festival celebra el desè aniversari: el combat de paraules entre dramaturgs d'expressió catalana arriba a la seva primera dècada amb una salut i una projecció envejables. Dels combats iniciats a l'octubre, quatre dramaturgs han arribat a les senifinals: Denise Duncan, Lara Díez Quintanilla, Mar Monegal i Jumon Erra. La gran final es podrà seguir en línia les 19:30 h.Del 6 de novembre al 22 de desembre.All about Eve, de Joseph L. Mankiewicz, és recordada per la seva mirada cínica de les bambolines del teatre. Pau Miró ha agafat aquest univers per fer una adaptació molt lliure en què parla de la relació entre la vida i el teatre i retrata una professió que viu amb un excés de transcendència, devoció i intensitat la seva dedicació a l'art. Un mirall per reflectir les virtuts i les febleses de l'ofici, de la vida i d'aquests éssers tan vulnerables que només troben refugi en les vanitats. Una història humana dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per Emma Vilarasau i Nausicaa Bonnín, amb Eduard Farelo, Andreu Benito i Marissa JosaDel 13 de novembre al 22 de desembre.El confinament ens ha fet descobrir que hi ha llocs permesos (els supermercats) i llocs prohibits (els teatres). Amb la pandèmia, amagar-se darrera d'una mascareta ja no és un fet excepcional. Abans, la mascareta era un element sospitós. I ara, què és? Potser és una de les preguntes que s’ha fet Cabosanroque —un duo format per l'enginyera i música Laia Torrents i l'arquitecte Roger Aixut— per crear aquesta audioguia que assumeix plenament el súper com un espai de representació, un escenari per oferir ficció. N'hi ha prou amb entrar en un supermercat amb la teva mascareta posada, agafar el mòbil i posar-se els auriculars: que comeci l'espectacle.4 i 29 de novembre a les 20 h.Franz Kafka va crear Peter el Roig el 1917 per ironitzar sobre tot allò que ens fa humans. El protagonista és un simi humanitzat que recorda davant els membres d'una acadèmia el seu camí cap a la socialització. Aquesta narració ha entrat en el repertori teatral com un dels monòlegs més cobejats. Ivan Benet va guanyar el Premi de la Crítica a la millor interpretació principal el 2014 amb aquest projecte tan personal que ja va passar pel festival el 2013 i ara torna en format digital amb l'actuació en directe de Benet per Zoom, per a un nombre limitat d'espectadors.Durant tot el festival.Píndoles d'arts escèniques pensades per als amants del teatre amb poc temps, propostes fresques, variades i gratuïtes ideals per a aquells minuts d'espera, de viatge o, senzillament, de tranquil·litat. Un monòleg, una poesia, una coreografia, un curtmetratge, per triar entre les propostes d'AntivirusTA, un projecte del festival sorgit durant les primeres setmanes de confinament on van participar Pere Arquillué, Vicky Peña, Sol Picó i Francesc Orella, entre molts altres artistes; les 15 càpsules de 3 minuts del programa de dramatúrgia contemporània internacional on han participat autors com Clàudia Cedó, Pau Miró i Llàtzer Garcia; i el curtmetratge Sense títol de Gabriel Calderón.Del 30 de novembre al 6 de desembre.Sonoma és una paraula que no existeix però conté les partícules del grec soma ("cos") o del llatí sonum ("so"): cos del so o so del cos. Podria ser el so del cos que cau o el crit de sentir-se viu, com el batec eixordador dels timbals de Calanda. Inspirat en Buñuel, Morau va crear el 2016 una peça per al Ballet de Lorraine titulada Le Surrealisme au service de la Révolution. A Sonoma amplia aquella coreografia on preval allò atàvic més que no pas allò robòtic.Fins al 22 de desembre.Considerat juntament amb Pina Bausch i altres artistes el precursor de la dansa postmoderna, Merce Cunningham va ser un artista polifacètic que va destacar per les seves originals coreografies i la seva força a l’hora de ballar. El documental repassa la seva evolució artística, des de la seva difícil arribada a la ciutat de Nova York durant la postguerra fins a la seva època gloriosa com un dels coreògrafs més influents del món.Del 6 de novembre al 22 de desembre.A través d'un viatge trepidant, el petit lleó vergonyós coneixerà un munt d'amics i experimentarà per primera vegada les emocions bàsiques: la por, l'alegria, la tristesa, la ràbia… Uns sentiments que aprendrà a reconèixer, acceptar i compartir. Un espectacle de titelles i música en directe que els més petits de la casa recordaran per sempre, creat per la companyia que ha transformat l’espectacle infantil en català.