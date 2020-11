Giacomo Puccini va néixer a Lucca, al Gran Ducat de Toscana, el 22 de desembre de 1858 i va morir a Brussel·les el 29 de novembre de 1924. Va ser el gran representant del verisme, que retrata principalment la duresa de la vida diària dels estrats més desafavorits de la societat italiana després de la reunificació. Una de les seves òperes més conegudes i representades és Turandot, que va quedar inacabada, a falta de dues escenes que finalment va completar Franco Alfano, quan el compositor va morir per causa d'un càncer d'esòfag.Recordem el compositor escoltant l'emocionant interpretació que va fer Luciano Pavarotti de l'ària Nessun dorma (Que ningú no dormi), corresponent al tercer acte de l'òpera.Nessun dorma! Nessun dorma!Tu pure, o principessa,nella tua fredda stanza,guardi le stelleche tremano d'amoree di speranza!Ma il mio mistero è chiuso in me,il nome mio nessun saprà!No, no, sulla tua bocca lo diròquando la luce splenderà!Ed il mio bacio scioglierà il silenzioche ti fa mia!Dilegua, o notte!Tramontate, stelle!Tramontate, stelle!All'alba vincerò!Vincerò! Vincerò!