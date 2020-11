Has vist la pluja?

"Els concerts els comencem sempre amb aquesta cançó. Lluny de la versió que n'havia fet a la Marató del 2009, ara, onze anys després, la vestim d'un nou arranjament, radical, rocker, portat al món del Pascal Comelade amb una distorsió no només dels instruments, també de la meva la veu". Ho explica Ivette Nadal, que ha inclòs aquest clàssic de Creedence Clearwater Revival al disc que ha fet de la mà de Pascal Comelade, En nom de la ferida (el podeu comprar aquí ). Us convidem a escoltar el que ella defineix com "una espurna de la cançó, perquè se n'ensenya un minut, és com un divertimento." I de pas, us n'oferim l'original i la versió de Rod Stewart.

Foto: Juan Miguel Morales

Ja fa temps algú em va dirsi hi ha calma vol dir que ja no,no pot trigar a ploure avui.Quan s'acabi tot aixòel sol tornarà a brillari no, no ens deixarà a les fosques.Digue'm si no has vist ploure mai de nit?Digue'm si no has vist ploure a mig matí?O en dies assoleiats?Someone told me long agoThere's a calm before the storm,I know, It's been comin' for some time.When it's over, so they say,It'll rain a sunny day,I know, shinin' down like water.I want to know, have you ever seen the rain?I want to know, have you ever seen the rainComin' down on a sunny day?Yesterday, and days before,Sun is cold and rain is hard,I know, been that way for all my time.'Til forever, on it goesThrough the circle, fast and slow,I know, It can't stop, I wonder.I want to know, have you ever seen the rain?I want to know, have you ever seen the rainComin' down on a sunny day?I want to know, have you ever seen the rain?I want to know, have you ever seen the rainComin' down on a sunny day?La versió que Ivette Nadal va fer per la Marató del 2009: