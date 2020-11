El món, a l'UCI

Us animem a veure el vídeo que, en motiu de la Nit Europea de la Recerca , ha fet l’Aula de Teatre de la UVic per mostrar qui, en silenci, també està emmalaltint:La Nit Europea de la Recerca és un esdeveniment dedicat a la divulgació de la ciència que se celebra cada any en més de 300 ciutats de 30 països d’Europa, i que té com a objectiu apropar la recerca al públic de totes les edats d'una manera planera i divertida.Aquest és el primer cop en què la UVic-UCC s’hi implica, liderant el node de la Catalunya Central i organitzant, sobretot pel 27 i 28 de novembre però també durant la primera setmana de desembre, i comptant amb la complicitat de més de 50 entitats científiques, xerrades, tallers, jocs, experiments i moltes altres activitats (podeu consultar-ne el programa aquí ). L’edició d’enguany ha adaptat la majoria d’activitats a format on-line, i les presencials es desenvoluparan seguint les mesures de seguretat i respectant els grups bombolla, sempre amb el requeriment de cita prèvia.