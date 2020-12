Foto: Àlex Carmona

Saturn Negre és el tercer disc de Pol Fuentes , que arriba amb una edició física presentada com un joc de taula. "Saturn Negre és el relat d’un astrònom aficionat que, després de creure que ha descobert un forat negre amb la forma de Saturn, pateix una desorientació temporal que el fa més feliç. Així és com es converteix en un predicador de la Vida Alterna, que conxisteix en no viure en un ordre cronològic lineal, sinó a despertar-se cada dia en una etapa de la vida diferent per poder gaudir al màxim de les peculiaritats de cadascuna." Us en presentem el videoclip.Dins l'espai ressonen veus antigues,les puc sentir si acluco fort els ulls.En algun lloc hi ha un ésser solitarique com jo es pregunta si som un.L'univers és una gran teranyinad'astres que s'obliguen a estar junts,mentre jo tancat al meu estudija no crec en el que tinc a prop.Lluny el meu poble balla en rotllanesi llums de ciutat amaguen l'espai.Vam aprendre-ho to mirant el celdels satèl·lits i estels.I observant els astres com s'anaven rondant,vam començar a ballar.Dins l'espai hi ha indrets on el temps dansa,amalgames que ens poden fer embogir,quan és fosc somio que hi passejo,amb mi mateix tenint altres edats.Anys desordenats revolen dins l'astre,allà no tinc por del temps.Vam aprendre-ho tot mirant el celdels satèl·lits i estels.I observant els astres com s'anaven rondant,vam començar a ballar.L'univers és gran i per fi he trobatun indret ple de pau.I explorant un astre que no es pot mirar,he començat a ballar.