El Romea dels petits

Fotografia de l'espectacle «Alícia al país de les meravelles», de Marta Buchaca Foto: Viu el Teatre

Les arts escèniques són una eina màgica per despertar els sentits i convidar a la reflexió i el diàleg a qualsevol edat. Què millor que gaudir-ne en família? El Teatre Romea i Viu el Teatre presenten la nova temporada del Petit Romea , una programació d'espectacles i activitats pensats per a infants de 0 a 14 anys de famílies i escoles que volen despertar la mirada creativa de petits i grans. Aixequem el teló i descobrim què trobarem sobre l'escenari.El 6 de desembre de 2020.És l'espectacle inaugural de presentació de la nova temporada del Petit Romea, fet en el marc de la Festa de Viu el Teatre . Una delicada obra de teatre d'objectes en què l'actriu Izaskun Fernández explica les històries dels seus avis i àvies a partir de les seves fotografies i records conservats en pots de vidre.A més de presencialment (de manera gratuïta però amb invitació) es podrà gaudir a través del canal de YouTube de Viu el Teatre A partir de 6 anys, del 13 al 27 de desembre de 2020.La Bruna té onze anys i ha de fer un treball d’escola sobre la seva àvia, una dona afectada de demència que no la pot ajudar massa. La mare de la Bruna, mentrestant, fa el que pot tenint cura de la seva filla, de l'àvia i carregant un munt de feina sobre l'esquena. Bruna és un projecte de teatre comunitari sorgit a Ullastrell que convida a fer un viatge a través del temps i de moltes vivències que de ben segur que han estat presents a moltes famílies d’aquest país, un homenatge als nostres avis i àvies que van viure i sobreviure a la guerra civil.Fins a 4 anys, del 17 al 31 de gener de 2021.Una aventura sensorial per escoltar, mirar, interaccionar i jugar a partir d'un quadre blanc, quatre colors i música clàssica en directe. Un viatge compartit a través de les estacions de l'any amb la companyia de tres músics, actors i cantants per crear una adaptació del quadre Dona i ocells en la nit de Joan Miró.A partir de 4 anys, del 7 a 14 de febrer de 2021.El dia que l’Alícia fa deu anys, li regalen el primer mòbil. El conill blanc, però, l’hi roba i ella haurà de recórrer el país de les meravelles fins a arribar al palau dels mòbils per recuperar-lo. Amb aquest viatge, l’Alícia s’adona que no pot viure com fins ara, que enganxada al mòbil es perd moltes coses. La dramaturga Marta Buchaca col·labora amb Viu el Teatre per presentar una Alícia convertida en comèdia musical rabiosament contemporània i actualitzada per reflexionar sobre l’ús coherent del mòbil.Fins a 4 anys, del 21 al 28 de febrer de 2021.Teatre, cinema i música es combinen per iniciar un viatge proper per compartir amb els més petits de casa i percebre sensacions a través dels sons, la imatge i el moviment. Una història d’històries plena d’emocions que fa servir inoblidables escenes del cinema en blanc i negre de Charles Chaplin i Buster Keaton com a fil conductor.A partir de 5 anys, del 7 al 14 de març de 2021.La companyia Xip Xap explica la misteriosa desgràcia d’una vila ben normal, on conviuen tots els veïns i veïnes, amb les seves alegries i les seves discòrdies, fins que un dia és envaïda per una plaga de rates. Ningú no sap d’on han vingut o si hi han sigut sempre. Hamelí és un espectacle basant en el conte clàssic, una història que ha tingut el poder de sobreviure al pas del temps i continuar oferint lectures que ens resulten completament contemporànies.De 6 mesos a 5 anys, del 21 de març.Una proposta per passar un dia en una granja amb Maruja la grangera: despertar tots els animals, donar el biberó a quatre porquets, curar la veïna de Doña Loba gràcies als cinc lobitos, recollir quinze dotzenes d'ous i ballar un bon rock and roll amb la vella ovella Miranda.