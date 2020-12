Els colors purs de Georges Seurat

Georges Seurat Foto: Wikimedia Commons

El pintor Georges Seurat va néixer a París el 2 de desembre de 1859, i hi va morir el 29 de març de 1891. Va ser un dels principals representants del neoimpressionisme, escola pictòrica que va sorgir a França a finals del segle XIX, l'estil de la qual es fonamentava en l'ús de colors purs, aplicats metòdicament en petites taques regulars –l'anomenat puntillisme– de manera que es barregessin no sobre la tela sinó en l'ull de l'espectador. Amb aquesta tècnica Seurat va intentar aplicar a la pintura la teoria del contrast simultani dels colors de Michel-Eugène Chevreul, però l'absència de traços i taques que ajudessin a delimitar les formes va portar-lo a simplificar-les per compensar la complexitat del seu mètode. Veiem l'evolució de la seva obra fent un recorregut cronològic per 14 de les seves pintures.Gerro amb flors, 1879-1881.Trencadors de pedres a Le Rancy, cap al 1882.Vista del Sena, 1882-1883.Brodat; La mare de l'artista, 1882-1883.Cavall guarnit, cap al 1883.Tarda de diumenge a La Grande Jatte, 1884.Riba del Sena, 1884.Bany a Asnières, 1884.Paisatge de l'illa de la Grande Jatte, 1884.La Luzerne, Saint-Denis, 1885.L'ancoratge a Grandcamp, 1885.Vista de Fort Samson, 1885.El port de Grandcamp, 1885.Le Crotoy; Riu avall, 1889.