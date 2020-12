Escriure les emocions II en edició on-line

Foto: Montse Sahuquillo

Aquesta és la continuació del taller Escriure les emocions i està adreçat a persones que ja n'hagin cursat la primera part, independentment de quan. En aquest taller, aprofundirem en l'escriptura, serem més exigents, començarem a ficcionar records i vivències perquè cadascú vagi trobant i el seu to i estil, sempre amb les emocions com a fil conductor per aconseguir connectar amb el lector.



- Hores de curs: 10 hores, repartides en cinc sessions de dues hores cadascuna.

- Dates: els dijous 18 i 25 de febrer i 4, 11 i 18 de març de 2021. (places exhaurides)

- Horari: de 18:00 a 20:00.

- Preu: 150 euros.



Nova edició de matins:



- Hores de curs: 10 hores, repartides en cinc sessions de dues hores cadascuna.

- Dates: Els dimarts 2, 9, 16, 23 i 30 de març de 2021 .

- Horari: de 11:00 a 13:00.

- Preu: 150 euros.





1. Envia'ns un correu a [email protected] amb aquestes dades:- El títol del curs: "Escriure les emocions II edició on-line"- Nom i cognoms complets.- Número de DNI.- Telèfon de contacte.- Currículum breu.2. Rebràs una resposta, amb indicacions per confirmar el tràmit.Maria Climent (Amposta, 1985) és traductora i escriptora. Des de 2016 escriu la secció Basorèxia a Catorze i és autora de Gina , publicada el 2019 per L'Altra Editorial.