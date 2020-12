Imatge de l'espectacle.

Imatge de l'espectacle.

Catorze recomana l'espectacle L'Amàlia i les ombres lunars , un espectacle per al públic familiar que es pot veure al CosmoCaixa de Barcelona els dies 5, 6, 12 i 13 de desembre de 2020, a les 17 h.L'Amàlia i les ombres lunars és una obra de teatre representada amb ombres xineses que parla de l'equilibri de la naturalesa i de tots els seus elements: del Sol i els núvols, de la Lluna i les estrelles, de la Via Làctia i de tots els colors de l'arc de Sant Martí. L'espectacle és a càrrec d'Animamundi Teatre, una companyia de titelles especialitzada en la tècnica de les ombres xineses formada per Emil Gutiérrez von Porat i Kerstin von Porat, autora i creadora dels espectacles i també de la seva música. Els clients de CaixaBank poden adquirir-ne entrades amb un 50% de descompte.l'espectacle L'Amàlia i les ombres lunars al CosmoCaixa Barcelona (carrer d'Isaac Newton, 26).els dies 5, 6, 12 i 13 de desembre de 2020, a les 17 h.