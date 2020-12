Artistes joves al Palau Güell

Foto: Ginger Studio Barcelona / Diputació de Barcelona

L'any 2014, la Diputació de Barcelona i la Fundació Güell van signar un acord de col·laboració amb l'objectiu d'oferir un espai singular –com és el Palau Güell – perquè els joves artistes becats per la fundació hi poguessin exposar o interpretar les seves obres d'arts visuals, peces musicals i estudis en el camp de l'art. D'aquesta manera, també es dinamitzava el palau i es contribuïa al coneixement i la difusió del monumental edifici encarregat per Eusebi Güell i Bacigalupi a Antoni Gaudí.Eusebi Güell i Bacigalupi, reconegut mecenes de les arts, va concebre el Palau Güell com a habitatge familiar, però també com a escenari actiu de la vida social i cultural de la ciutat i com a espai per mostrar i promocionar l'obra d'artistes joves, contribuint així a la promoció de l'art i de la cultura.Mercè Güell i López, filla d'Eusebi, en cedir el Palau Güell a la Diputació de Barcelona l'any 1945, va manifestar la voluntat expressa que el Palau Güell fos destinat a alguna finalitat cultural, científica o artística. I així ho ha fet la institució, primer ubicant-hi l'Institut del Teatre i el Museu d'Arts Escèniques i, des de 2011, conservant-lo i mantenint-lo obert al públic.L'esperit d'Eusebi Güell va inspirar el seu fill Juan Antonio Güell López per crear la Fundació Privada Güell, constituïda per la família Güell l'any 1957 per tal de protegir i promocionar joves artistes de les terres catalanes. Des del 2014, el Palau Güell ha acollit any rere any el treball d'aquests joves artistes becats per la Fundació Güell. Creacions d'escultura, pintura o disseny s'han exposat en diversos espais i la música ha omplert les sales. Enguany la pandèmia ha fet impossible que els guanyadors de les beques 2019 hi mostressin els seus treballs, però el Palau Güell espera poder acollir-los durant el primer trimestre de l'any vinent. Helena Vinent , graduada en Arts Aplicades a l'Escultura per l'Escola Llotja i en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i màster en Estudis Culturals i Arts Visuals per la Universitat Miguel Hernández d'Elx. A helenavinent.com hi trobareu els projectes en els quals està treballant. Va guanyar la beca amb Hay una red muy basta, un océano de posibilidades. Roger Morelló Ros va estudiar amb David Blay al Conservatori Professional de Música de Vila-seca, on acaba amb Premi d'Honor en violoncel i amb la millor nota en música de cambra. El 2018 va finalitzar un màster amb Maria Kliegel a la Universitat de Música de Colònia (Alemanya) i des de l'octubre de 2018 continua amb ella el Konzertexamen (Diploma de Solista) amb el suport de la Deutschlandstipendium 2018/19 i la Beca Güell 2019/20. Podeu seguir la seva trajectòria a rogermorelloros.com Guillem Tarragó Valverde és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Ha publicat dos llibres i diversos articles sobre teoria i historiografia de l'art i el disseny dels segles XIX i XX. És periodista amb experiència en mitjans de comunicació i en comunicació corporativa. Va guanyar la beca per estudiar L'impacte del noucentisme en la historiografia de l'art.