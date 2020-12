A vint-i-cinc de desembre, Damm, Damm, Damm

Foto: Anthony Cantin

Foto: Estrella Damm

Ja fa vuit desembres que Estrella Damm desembolica la seva cervesa nadalenca. Arriba feta a mida per acompanyar un bon pollastre de pagès farcit de prunes, panses i pinyons, o els típics canelons o una mussolina de salmó Wellington. Elaborada 100% amb ingredients naturals, amb ella recuperen una tradició: als anys 50, els mestres cervesers de Damm regalaven cervesa als seus col·laboradors, familiars i amics. És per això que la intenció també és que es pugui presentar com un regal en aquest Nadal tan excepcional que viurem. La trobareu a la botiga online de Damm, i a supermercats i restaurants.