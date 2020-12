Imprimir el futur

Foto: Fundació La Caixa

Catorze recomana l'exposició Print3D. Reimprimir la realitat , que es pot visitar al CosmoCaixa Barcelona fins al 19 de setembre de 2021.La impressió 3D té un munt d'aplicacions pràctiques, ja avui dia, com en la medicina, la construcció o l'art. Fins a quin punt transforma el nostre dia a dia i què suposa la impressió 3D per al sistema productiu actual? L'exposició proposa descobrir la versatilitat d’aquesta tecnologia, que permet mirar al passat recrear espècies ja extingides o relíquies arqueològiques i imaginar el nostre futur, fent servir aquesta mena d’impressió a l’espai i en altres planetes, on els recursos són molt limitats i la versatilitat d’aquesta tecnologia és inigualable. Print3D. Reimprimir la realitat aplega més de 30 peces produïdes amb aquesta tècnica i ofereix activitats relacionades per a tots els públics, com el taller d'impressió 3D amb puré de patata (del 19 de desembre de 2020 fins al 5 de gener de 2021) i visites comentades (a partir de gener de 2021). Els clients de CaixaBank poden gaudir d'un descompte del 50% en el preu de les entrades.l'exposició Print3D. Reimprimir la realitat al CosmoCaixa Barcelona (carrer d'Isaac Newton, 26).fins al 19 de setembre de 2021.