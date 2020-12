Que el Nadal de 2020 no serà com l'havíem imaginat ho sap tothom, però potser és que ha de ser un Nadal diferent perquè l'any que ve, i l'altre, i l'altre puguem celebrar les festes com sempre ho havíem fet i amb totes les persones que estimem ben a la vora. La llibreria Bertrand de Lisboa, una de les més antigues del món, ho veu d'aquesta manera i ha publicat aquest anunci perquè, amb una mica d'esforç i consciència, visquem aquest Nadal de manera que ens permeti viure'n molts més.