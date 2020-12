Nilak, l'espai escènic itinerant

Oriol Escursell, responsable de Nilak, el projecte guardonat amb el Premi Lluís Carulla Foto: Fundació Carulla

El projecte Nilak ha sigut guardonat amb el Premi Lluís Carulla de 2020 Foto: Marta Garcia

Marta Esteve, Marc Cortina, i Gemma Cots (responsables de Museu de Camins) i Nicolau Brossa Foto: Fundació Carulla

L'espai IDEAL de Barcelona ha acollit aquest any el lliurament del Premi Lluís Carulla , guardó biennal impulsat per la fundació homònima. Sota la premissa que la cultura transforma, en cada edició, en surten guanyadors un projecte i una idea d'emprenedoria cultural, que reben un premi econòmic per poder dur a terme la iniciativa presentada, així com l'assessorament de la fundació en els seus primers anys de desenvolupament. Durant l'acte, Marta Esteve, directora de la fundació, ha destacat la voluntat d'«empènyer i motivar els artistes a seguir creant perquè sense cultura, ens falta l'aire. I ara, més que mai, hem de fer-li costat».Des que existeix el guardó, aquest ha estat, possiblement, l'any més complicat per la cultura. Un fenomen que s'ha traduït en una participació excepcional. El Premi Lluís Carulla ha rebut un 70% més de candidatures que la darrera, fa ara dos anys. En total, l'edició d'enguany ha valorat 343 candidatures, 207 en la categoria de projecte i 136 en la categoria d'idea. En els últims mesos, la fundació ha treballat braç a braç amb els 5 projectes i les 3 idees que van resultar finalistes, per avaluar la viabilitat i valor de les seves propostes. Finalment, en un acte presentat per Bibiana Ballbè i amb la presència del jurat del premi, la Fundació Lluís Carulla ha decidit atorgar el guardó al projecte Nilak i la idea Museu de Camins.En paraules del seu creador, Oriol Escursell, "Nilak vol ser un espai de creació contemporània que comparteix les seves pràctiques amb la comunitat, per democratitzar l'accés a la cultura". La iniciativa neix davant la necessitat que presenten les comarques catalanes que no disposen de cap teatre ni espai d'arts escèniques. Amb Nilak, es pretén crear-ne un d'itinerant, de caràcter nòmada, que descentralitzi el teatre de les ciutats i converteixi els pobles en un epicentre artístic i cultural. Però, com? A partir d'estades de quinze dies a cada població per poder realitzar molt més que una funció teatral: oferir també formació o espais de creació, per establir un diàleg i una cocreació amb el territori visitat.En el moment del lliurament, la fundació va voler destacar la proposta com a "resposta d'un dèficit territorial molt present a Catalunya". A més, creuen que la iniciativa no només despertaria territoris sovint oblidats des del punt de vista artístic i cultural, sinó també des de l'àmbit social i econòmic. "Nilak ajudarà a engegar motors econòmics dels territoris a visitar, així com crear llocs de feina". El premi consisteix en 60.000 € per al desenvolupament del projecte i 10.000 € en acompanyament de mentors culturals i empresarials durant els pròxims dos anys."Un museu a l'aire lliure". D'aquesta manera defineix la Gemma Cots, representant de la idea, la iniciativa premiada. Museu de Camins pretén recuperar i preservar el conjunt natural i el patrimoni de la Xarxa de Camins antics de la Vall de Siarb, al Pallars Sobirà. Un museu que se situa en un indret a l'aire lliure i que vol connectar, articular, potenciar i divulgar el llegat històric d'aquesta vall, així com acostar als visitants la manera de viure de les societats antigues del Pirineu català. Es tracta d'una iniciativa estrictament lligada a la vida d'aquest territori i que funciona gràcies a la implicació de camps de treball i organitzacions culturals de la zona, que s'implicarien en l'oferta de visites guiades, rutes teatralitzades o activitats juvenils per a esplais i caus.Marta Esteve va apreciar que el Museu de Camins sigui "una idea escalable" que pot dur-se a terme en diferents punts del territori català. A més, va destacar el projecte com a "impulsor de la memòria històrica del territori del Pallars". Museu de Camins ha estat premiat amb 10.000 € per a la incubació i prototipat de la idea i 5.000 € en acompanyament de mentors culturals I empresarials durant un any.La Fundació Carulla premia aquest any dues iniciatives que fugen de la ciutat i que aposten per la revalorització del territori rural i la descentralització de la cultura. Una visió enriquidora, i també molt allunyada de la convocatòria de l'any 2018, quan es va decidir premiar el projecte B-Murals de la Nau Bostik, al barri de la Sagrera. Enguany, els premis permetran a Nilak i Museu de Camins donar vida a les seves respectives iniciatives i a la resta de finalistes, poder optar a un fons de beques dotat amb 15.000 €.